Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, yarıyıl tatilinde çocukları bilimle buluşturuyor. 'Kış Okulu' kapsamında düzenlenen atölye ve eğitimlerle çocuklar hem eğleniyor hem de çevre bilinci kazanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi bünyesinde hizmet veren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, çocukların yarıyıl tatilini bilimle dolu geçirmesini sağlayan 'Kış Okulu'na start verdi. Tatil döneminin nitelikli, öğretici ve eğlenceli geçmesine aracı olan Mercan, program boyunca çeşitli atölye ve etkinlikleri katılımcılarla buluşturuyor. 'Keşfet, öğren ve üret' diyerek yola çıkan Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi; Türkiye'de iklim ve çevre temalı ilk ve tek bilim merkezi olma unvanıyla çocukların bilime olan ilgisini pekiştirirken, düzenlenen 'Kış Okulu' boyunca da çeşitli etkinliklerle çevre bilincini aşılamaya devam ediyor.

Yarıyıl tatili Mercan ile bilimin ışığında öğretici ve eğlenceli geçiyor

Yarıyıl tatili boyunca deniz canlıları, iklim ve çevre, astronomi, fen bilimleri ve 3D modelleme olmak üzere 5 farklı alanı çeşitli atölyelerde çocuklarla buluşturan Mercan, deney düzenekleri ile pekiştirici eğitimlerle ufuk açıcı rolünü 'Kış Okulu' ile sürdürüyor. Yoğun katılımın olduğu atölyelerde çocuklar bilim ve teknolojiyle tanışırken, hayal güçlerini geliştirmek için de fırsatlar yakalıyor. Atölyeler ve eğitim sayesinde bilimsel temelli eğitimle küçük yaşlardan itibaren tanışan çocuklar, öğrenirken eğlenmenin de tadını çıkarıyor.

Mercan 'Kış Okulu' sürecinde çeşitli eğitimler devam ederken; Minik üretkenler Atölyesi ile de 4, 5 ve 6 yaş grubu minikler, ebeveynleriyle birlikte farklı temalarla hazırlanan farkındalık etkinliklerinde yer alıyor. 9-14 yaş grubu çocuklar ise Robotik Kodlama Atölyesi'nde, 3D modelleme ve baskı gibi alanlarda becerilerini geliştiriyor. Alanında uzman eğitmenlerle devam eden eğitim ve atölyelerde deneyimlerini artıran çocuklar Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nden eğlenerek ayrılırken, ebeveynler de bilimin ışığında sürdürülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

'Mersin'de bilim merkezi kültürü oluştuğunu ve halkta değer uyandırdığını görüyoruz'

Çocukların yarıyıl tatilini dolu dolu geçirmesi için birçok etkinlik ve atölyeyi 'Kış Okulu'nda bir araya getirdiklerini ifade eden Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi Şefi Duygu Ezici, programın duyurulması itibarıyla vatandaşlardan büyük rağbet gördüğünü vurguladı. Ek sınıflar açarak kontenjanları artırdıklarını dile getiren Ezici, 'Yoğunluk ve bu kadar sıkı takip edilmek, yaptığımız işin karşılığını bulduğunu gösteriyor. Mersin'de bir bilim merkezi kültürü oluştuğunu ve bilim merkezinin bireysel ziyaretlerden ibaret kalmadığını, atölyelerimizin de halkta bir değer uyandırdığını görüyoruz. Bizler bu memnuniyetten mutluluk duyuyoruz' dedi.

'Atölye programlarımız, diğer aylarda da hafta sonu atölyesi olarak devam edecek'

'Kış Okulu'nun yarıyıl tatili boyunca katılımcılarla buluşmaya devam edeceğini sözlerine ekleyen Ezici, 'Yarıyıl programımız haftada 2 gün 2 saat boyunca, çocukların buraya devamlılığının sağlanacağı bir program üzerine kuruldu. Vatandaşlarımız, 'bu programlara katılamadık ya da kontenjan bulamadık' diye üzülmesinler. Atölye programlarımız, diğer aylarda da hafta sonu atölyesi olarak devam edecek. Tabii ki yarıyıl tatili boyunca bireysel katılımlarla da Mercan'ı ziyaret edebilirler' sözlerini kaydetti. Vatandaşları Mercan'ı takip etmeye davet eden Ezici, mersinbilimmerkezi.com isimli web sitesinde etkinlik duyurularının ve randevu işlemlerinin yer aldığına değinerek, tüm detaylara bu adresten ulaşılabileceğini kaydetti.