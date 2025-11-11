Mersin’in Silifke ilçesinde Gazipaşa İlkokulu tarafından düzenlenen etkinlik, öğrenci, veli ve öğretmenlerin yoğun katılımıyla coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildi.

Okul bahçesinde kurulan stantlarda el emeği ürünler sergilenirken, okul aile birliği ve öğrenci velileri tarafından hazırlanan birbirinden lezzetli yiyecekler misafirlere ikram edildi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, öğrenciler hem eğlendi hem de üretmenin mutluluğunu yaşadı.

Etkinlik, sosyal dayanışmayı güçlendirirken okul topluluğu içinde birlik ve dayanışma ruhunun pekişmesine katkı sağladı. Katılımcılar, hem keyifli zaman geçirmenin hem de eğitime destek olmanın mutluluğunu yaşadı.

Programa katılan Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, stantları gezerek öğrenciler ve velilerle sohbet etti. Eroğlu, bu tür etkinliklerin okul kültürünü güçlendirdiğini ve topluluk bilincini artırdığını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.