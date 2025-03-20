Eskişehir Valiliği tarafından Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eskişehir İl Müftülüğü arasında, Eskişehir’deki tarihi camilere özel olarak hazırlanacak olan ’Cami Minber Örtüsü’ne ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında Eskişehir’deki tarihi camilere örtülecek minber örtülerinin, Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından özel olarak hazırlanacağı dile getirildi. Türk milletinin tarihi ve kültürel benliğini yansıtarak geleneksel motiflerle işlenecek olan Cami Minber Örtülerinin, kültürel mirasın korunması, sanatsal değerlerin yaşatılması, eğitime katkı sağlanması ve camilerin estetik güzelliğinin kuşaklar arasında aktarılması açısından önemli bir adım olacağı değerlendirildi.

"Camilerimizin minber örtüleri hem bir sanat eseri hem de el emeği olacak"

Eskişehir İl Müftüsü Muharrem Gül, hazırlanan protokol ve çalışmalarla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

"Eskişehir’de 58 adet tarihi camimiz bulunuyor. Bu camilerimizden bazılarının minber örtüsü ahşaptan. Hem onları hem de diğerlerini, tarihi dokuya uygun olarak yenileyeceğiz. Böylelikle camilerimizin minber örtüleri hem bir sanat eseri hem de el emeği olacak. İstanbul’daki Sultanahmet veya Fatih Sultan Mehmet Camilerimizdeki minber örtülerinin görüntüleri nasılsa Eskişehir’dekiler de aynı o görüntüye uygun şekilde yapılmış olacak. Bununla ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdürümüze ve Olgunlaşma Enstitümüze teşekkürlerimi sunuyorum."

Örtüler her caminin ölçüsüne, dokusuna ve özelliğine göre hazırlanacak

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Durna Gülşen ise, minber örtüsünün özellikleri, yapım aşaması ve kullanılan tekniklerden bahsederek, "Kadife kumaş üzerine sanayi makinası yapıştırma tekniği ve çevresinde Rumi desen tekniği kullanıldı. Allah, Muhammed lafzı, Kelime-i Tevhid ve Kabe olarak da tamamlandı. Her camimizin ölçüsüne, dokusuna ve özelliğine göre, yerinde incelemelerle birlikte örtülerimizi tamamlayacağız" şeklinde konuştu.

Protokol imza töreni Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir İl Müftüsü Muharrem Gül ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın tarafından gerçekleştirildi. İmza töreni sonrası, Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan bir minber örtüsü basın mensuplarıyla paylaşıldı.