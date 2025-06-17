Denizli’nin Çameli ilçesinde doğayla iç içe, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ünlü Taş Konakları yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Türkiye’nin birçok noktasından ziyaretçi ağırlayan tesis, bölge turizmine örnek proje olarak katkı sağladığını dile getiren Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Çameli Taş Konaklar Turizm tesisi sadece Çameli’mize değil bütün Denizli’yi hatta Türkiye’nin birçok yerinden yerli veya yabancı turistler geliyor" dedi.

Denizli’nin Çameli ilçesinde Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın destekleriyle hayata geçirilen Taş Konaklar Turizm Tesisi, bölgenin önemli turizm merkezlerinden biri halinde. Doğayla iç içe konumu, taş mimarisi ve sunduğu konforlu hizmetlerle dikkat çeken tesis, hem yerli hem de yabancı turistlerin yoğun ilgisini görüyor. Çameli’nin doğal güzellikleriyle bütünleşen Taş Konaklar, yılın dört mevsimi farklı şehirlerden ve ülkelerden gelen misafirleri ağırlıyor. Tesisin sunduğu imkanlar arasında taş mimarisiyle inşa edilmiş konaklama birimleri, Türk hamamı, sauna, spa, restoran ve doğa yürüyüşü parkurları yer alıyor.

Aynı zamanda birçok belediye, Taş Konaklar projesini örnek alarak kendi bölgelerinde benzer yatırımlar yapmayı planlıyor. Bölge turizmine ivme kazandıran proje, Çameli’nin tanıtımına ve ekonomik gelişimine de önemli katkılar sağlıyor. Tesis, doğaseverler, huzur arayan tatilciler ve kültürel zenginlikleri keşfetmek isteyen turistler için cazip bir destinasyon olmaya devam ediyor.

"Çameli Taş Konak turizm tesisimize yerli veya yabancı birçok turist geliyor"

Türkiye’nin birçok yerinden yerli veya yabancı turistlerin geldiğini belirten Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Güney Ege Kalkınma Ajansının (GEKA) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın destekleri ile hayata geçirdiğimiz ve turizm noktası olan Taş Konaklar turizm tesisindeyiz. Bu turizm tesisini Çameli gibi güzel ilçemize örnek bir yer olması için hizmete almıştık. Çok şükür Çameli Taş Konaklar Turizm tesisi sadece Çameli’mize değil bütün Denizli’yi hatta Türkiye’nin birçok yerinden yerli veya yabancı turistler geliyor. Ayrıyeten Türkiye’nin birçok yerinden Belediye başkanlarımız geliyorlar ve bu projeyi örnek alıyorlar" dedi.

"Çameli halkına dokunur projeleri yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Çameli halkı için projeler yapmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Başkan Arslan, "Çameli halkına dokunur projeleri yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu projeleri biz tek başımıza değil, belediyemizin bünyesinde çalışan ekip arkadaşlarımız, meclis üyelerimiz, örgüt üyelerimiz, mahalle muhtarlarımız ve halkımızın desteği ile gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.