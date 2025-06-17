Samsun’un Terme İlçe Belediye Başkanı Şenol Kul, ilçenin farklı mahallelerinde gerçekleştirdiği ziyaretlerle hem yaşlılara vefa örneği sergiledi hem de özel gereksinimli bir evladın saf sevgisiyle duygusal anlar yaşadı. Başkan Kul, "Gerçek sevgi bazen bir cevizin içinde, bazen bir sarılışta saklıdır" dedi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, vatandaşlarla doğrudan temas kurmaya ve onların gönüllerine dokunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kazımkarabekir Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Kul, 96 yaşındaki Kezban Bektaş’ın evine misafir oldu. Çay sohbeti sırasında Kezban Bektaş’ın kendi elleriyle getirdiği cevizler, samimi anlara sahne oldu. Başkan Kul, yaşlılara gösterilen hürmetin önemini bir kez daha vurguladı.

"Saf sevginin en güzel örneği"

Ziyaretin ikinci durağı ise Kocamanbaşı Mahallesi oldu. Burada taziye ziyareti gerçekleştiren Başkan Kul, daha önce tanıştığı özel gereksinimli genç Semanur ile yeniden bir araya geldi. Başkan Kul’a olan sevgisini, sarılarak ve elini öperek gösteren Semanur’un vefası duygu dolu anlara sahne oldu. Başkan Kul, "Semanur’un sevgisi gözlerimizi doldurdu. Daha önce kendisine uzattığımız eli unutmamış olması, gerçek sevginin, saf sevginin en güzel örneğidir. Semanur artık bizim evladımız. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere sözleştik" diye konuştu.