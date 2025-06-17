Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi, öğrencilere çok yönlü ve disiplinler arası akademik gelişim imkânları sunmak amacıyla yürüttüğü iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda, Turizm Rehberliği Bölümü ile Edebiyat Fakültesi ve Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi arasında çift anadal ve yandal protokol imza töreni düzenlendi.

Disiplinlerarası Akademik Dayanışma Genişliyor

Tören kapsamında, Edebiyat Fakültesine bağlı Alman Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Tarih Bölümü ile Kazım Karabekir Eğitim Fakültesine bağlı İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Turizm Rehberliği Bölümü ile akademik iş birliği içerisine girdi. Gerçekleştirilen protokoller sayesinde öğrencilerin farklı akademik alanlarda yetkinlik kazanmaları, kariyer yollarını çeşitlendirmeleri ve çok disiplinli bir bakış açısı geliştirmeleri hedefleniyor.

Protokol Törenine Akademik Kadrodan Yoğun Katılım

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökalp Nuri Selçuk, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Şimşek, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem ile ilgili bölüm başkanları tarafından protokol metinleri imzalandı. Akademik yöneticiler, bu tür iş birliklerinin hem üniversitenin vizyonuna hem de öğrencilerin akademik ve mesleki gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Turizm Rehberliği Bölümünden Güçlü Akademik Ağ

Turizm Rehberliği Bölümü, daha önce de Turizm Fakültesi bünyesindeki Turizm İşletmeciliği ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümleriyle; Edebiyat Fakültesine bağlı Rus Dili ve Edebiyatı, Sanat Tarihi, Arkeoloji, Coğrafya, Halkla İlişkiler ve Tanıtım gibi birçok bölümle benzer protokoller gerçekleştirmişti. Son imzalanan protokollerle birlikte, bölümün akademik iş birliği ağı daha da genişlemiş oldu.

Akademik İş Birlikleriyle Güçlenen Eğitim Vizyonu

Atatürk Üniversitesinin eğitim-öğretim süreçlerinde kalite odaklı ve bütüncül yaklaşımı benimsediğini gösteren bu tür iş birlikleri, farklı fakülteler arasında güçlü bir sinerji oluşturuyor. Bu yapılar sayesinde öğrenci memnuniyeti artarken, mezuniyet sonrası çok yönlü ve donanımlı bireylerin yetişmesi de destekleniyor.