DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde eğitim yatırımlarına bir yenisi daha eklendi. 16 sınıflı Akçakoca Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin temeli atıldı.

Akçakoca’da 16 sınıflı Akçakoca Piri Reis Mesleki Teknik Anadolu Lisesinin temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene Vali Selçuk Aslan, Milletvekili Ercan Öztürk, il ve ilçe protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yeni okul yatırımının Akçakoca ve Düzce’ye hayırlı olmasını dileyen Vali Aslan, "Düzce olarak vilayetimiz, siyasi kurumlarımız ve yerel yönetimlerimizle birlikte, çocuklarımızın daha güvenli ve modern eğitim kurumlarında eğitim almaları için yoğun bir çaba içindeyiz. Devlet ve hükümet olarak mesleki eğitime büyük önem veriyoruz. Akçakoca, turizmi ve tarımıyla olduğu kadar, sanayi alanında da iddiasını artırıyor. Fabrika bacaları yükseldikçe, insan kaynağına duyulan ihtiyaç da artıyor. Bu nedenle, ilçemize kazandırılacak yeni meslek lisesi büyük bir önem taşıyor" ifadelerinde bulundu.

Milletvekili Öztürk "16 sınıftan oluşan Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin temelini atarak, ilçemize modern bir mesleki eğitim kampüsü kazandırıyoruz. Bu yatırım sayesinde geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz nitelikli, uygulamalı ve donanımlı bir eğitim alma imkanına sahip olacak, hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Konuşmaların ardından okulun temeli atıldı.