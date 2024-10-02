DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Çameli ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Çameli İlçe Halk Kütüphanesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Çameli Gençlik Merkezi çok yakında hizmete açılıyor.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Denizli Kültür ve Turizm Müdürü Hüdaverdi Otaklı, Müdür Yardımcısı Hayrullah Akgün, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metin Dağlı, açılışı yaklaşan Çameli İlçe Halk Kütüphanesi ve Çameli Gençlik Merkezinde yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmaları yerinde gözlemleyen yetkililer, kütüphane salonundan Hayri Dev Müzik Atölyesi’ne kadar birçok kursun uygulanacağı odaları gezerek bilgi aldı.

Bu önemli yatırıma katkı sunan tüm paydaş kurumlara teşekkür eden Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Bu önemli merkez, gençlerin ve halkın sosyal, kültürel ve sportif gelişimine katkı sağlayacak. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.