Pamukkale Üniversitesi tarafından düzenlenen Personel Futbol Turnuvasına katılacak olan Çameli Meslek Yüksekokulu futbol takımına Çameli Belediyesi ‘Cittaslow Çameli’ ismiyle forma sponsoru oldu.

Pamukkale Üniversitesi tarafından düzenlenen Personel Futbol Turnuvası öncesinde, Çameli Meslek Yüksekokulu futbol takımı, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan’ı ziyaret etti. Ziyarette, Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Recep Çakır ve takım temsilcileri turnuva öncesinde Başkan Arslan’a destekleri için teşekkür etti ve takım formasını takdim etti.

Başkan Arslan ise gençlerin ve personelin sosyal ve sportif etkinliklerde yer almasının önemine değinerek, Çameli MYO ekibine başarılar diledi. Başkan Arslan, takımın formalarında, ilçenin sakin şehir unvanını temsil eden "Cittaslow Çameli" ibaresi yer aldı. Bu detay, Çameli’nin değerlerini ve farkındalığını tanıtma adına anlamlı bir mesaj taşıdığı belirtildi.

Çameli Belediye Başkanımız sayın Cengiz Arslan, "İlçemizin adını her alanda en iyi şekilde temsil eden herkese gönülden destek veriyoruz. Spor, dayanışma ve kardeşlik demektir. Çameli MYO ekibine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.