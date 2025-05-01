Adana’nın Saimbeyli ilçesinde engel tanımayan sevgisi, çalışma azmi ve kitaplara konu olan hikayesiyle dikkat çeken ayakkabı boyacısı Halil Kara’ya, Belediye Başkanı Mahmut Dal ’işçi bayramı’ hediyesi olarak yeni yer yaptırdı.

İlçede yaşayan Halloş olarak tanınan 45 yaşındaki Halil Kara bedensel engeline rağmen azmiyle örnek oldu. Çocukluğunda yatalak olan 20 yaşından sonra kendi gayretleriyle yürümeye başlayan 5 kardeşin en büyüğü Kara, babasını kaybetmesiyle engeline rağmen ailesine destek olmak için ayakkabı boyacılığına başladı. Kısa sürede ilçedeki herkesin sevgisini kazanan Kara, bir süre sonra annesini de kaybetti. 13 bin nüfuslu ilçede ayakkabı boyacılığına devam eden Kara, şimdi kız kardeşlerine bakma için ayakkabı tezgahında çalışmaya devam ediyor.

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal’da ilçenin emek, dürüstlük ve yaşam azmiyle örnek hayat hikayesi olan Halil Kara’ya korunaklı yeni bir iş yeri hazırlayarak hediye etti.

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal "İlçede örnek yaşamıyla sembol haline gelen Halil kardeşimiz için bizlerde destek olmak istedik. Ona yaz kış sağlıklı ortam da hizmet vereceği bir iş yeri hazırladık. Onun mutluluğu bizim mutluluğumuzdur "dedi.

İlçe sakinlerinden eğitimci yazar Ahmet Kaytancı "Halloş’u çocukluğundan beri tanıdığını ve hayat hikayesindeki dürüstlüğü helal para kazancı ve ailesine bakması engelleri aşması hepimize ibretlik örnek olmuştur "diye konuştu.