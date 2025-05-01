Kars’ta tarıma gönül veren genç çiftçi, kırsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla arazisine nohut ve mercimek ekimi gerçekleştirdi.

Genç çiftçi, arazisine ektiği nohut ve mercimek ile tarımsal üretimi çeşitlendirmek, bölge ekonomisine katkı sağlamak ve modern tekniklerle ürün verimliliğini artırmayı hedefliyor.

Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Demirkent köyünde bulunan 40 dönümlük arazisinde çalışmalarına başlayan genç çiftçi Ufuk Erdağı, hem organik üretim yöntemlerine, hem de sürdürülebilir tarım uygulamalarına önem veriyor.

"Nohut ekeceğim dedim, gülenler oldu"

Çiftçilerin, ‘olmaz, burada yetişmez’ söylemlerine aldırış etmeyen Ufuk Erdağı, geçen yıl deneme amaçlı ekimini yaptığı nohudu bu yıl 40 dönümlük araziye ektiğini belirtti.

Çiftçi Ufuk Erdağı, "Nohut ve mercimek üretimi yapacağımız söylediğim zaman çevremden eleştiri aldım. Gülenler oldu, ben inanıyorum ki, geçen yıl ektiğimin de güzel verim aldım. Bu yıl daha yüksek bir verim alacağız. Daha profesyonel çalışacağız. Daha güzel bakacağız ürünümüze ve güzel bir hasat geçireceğimize inanıyorum. Bizi eleştirenlerinde nohut ve mercimeğe yöneleceğine benim inancım tamdır" dedi.

"Toprak hiçbir zaman hiç kimseyi aç bırakmayacaktır"

Nohut ve mercimeğin çok verimli olduğunu ifade eden Erdağı, "Nohut ve mercimek dekara kilo olarak fazla veren bir üründür. Ve bunu daha artırmakla mükellefiz. Bu yıl 40 dekar ektik. 20 dekar nohut, 20 dekar mercimek, tabii ki bunu profesyonelleştirmeye çalışıyoruz. Geçen yıl acemiliğimiz vardı. Tam bakamadık, buna rağmen yüksek verim aldık. Bu yıl daha çok dekar ekerek, daha yüksek verim alarak ülke ekonominse katkı sağlamayı düşünüyorum. Akyaka verimli topraklarıyla meşhur yöredir. Havası sıcaktır, ekinler daha erken olgunlaşmaktadır. Buralarda biçerdöverle hasat yapılmaktadır. Toprağa atılan tohumun çimlenmemesi mümkün değil. Toprak hiçbir zaman hiç kimseyi aç bırakmayacaktır. Nohut ve mercimeği ektik yüksek verim alacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Öte yandan Kars’ta tarımsal üretimin çeşitlenmesinin hem istihdam hem de yerel kalkınma açısından önemli. Çiftçi Ufuk Erdağı, ilk hasadını yaz sonunda almayı planlıyor. Erdağı, elde edeceği ürünlerle hem iç piyasaya hem de yerel pazarlara satış yapmayı hedefliyor.