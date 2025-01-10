Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nde basın mensuplarına daha önce verilen yer sözünü yerine getireceklerini müjdeledi.

Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti tarafından, Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kokteyli” ve “Yıpranma” konulu fotoğraf sergisi düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon’da düzenlenen program büyük ilgi gördü. Programın açılış konuşmasını yapan 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır, 1961 yılında kabul edilen ve basın çalışanlarına çeşitli haklar ve yasal güvence sağlayan 212 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 10 Ocak’ın Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlandığın hatırlatarak, gazeteciler olarak doğru bir şekilde kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

“Gazetecilere verilen yer sözünü tutmak bize düşer”

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, gazetecilerin yıllardır beklediği haberi müjdeleyerek, yer sözünü yerine getireceklerini açıkladı. Daha önceden verilen yer sözünü tutacaklarını ifade eden Başkan Doğan, “Her meslek gibi gazeteciliğin de zorluğu var ancak gazetecilik biraz daha zor bir meslek. Tüm gazetecilere Samsun’a ve ülkemize verdiği katkılardan dolayı şükranlarımı sunuyorum. İnsanlara şehirlerini sevdirmek, tanıtmak anlamında siyasiler ve bürokratlar kadar gazetecilere de görev düşüyor. Buraya çıkmadan önce de müjde beklediklerini iletiler. Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti’nin yerle alakalı sorunları var. Daha önce de görüşülmüş. Tabii, devlette de devamlılık esastır. Mustafa Demir Başkanımız, bu konu hakkında söz vermiş. Bu sözü tutmak da bize nasip olur ve hep beraber hallederiz inşallah” ifadelerini kullandı.

“Ali Yılmaz Ergen ve Osman Kara’yı rahmetle anıyorum”

Geçen yıl hayatını kaybeden gazetecilere rahmet dileyerek sözlerine başlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, “Bir koca yılı geride bıraktık. Yeni yılın ilk günlerinde bir arada olmak gurur verici. Geçtiğimiz yılı birçok açıdan anmak mümkün ama ben geçen yıl kaybettiğimiz iki büyük değerimize vurgu yapmak istiyorum. Samsun basını olarak bu alana gönlünü vermiş, birçok insanın yetişmesine vesile olmuş, bizler için büyük değer ifade eden Ali Yılmaz Ergen’i ve Osman Kara’yı rahmetle anıyorum. Bu salonda onlarla birlikte görev yapmış, çalışmış ve dostluk yapmış birçok gazeteci var. Onları saygı ve rahmetle bir kez daha anıyor ve çalışan gazetecilerin gününü kutluyorum” dedi.

Medyanın öneminden bahseden CHP Samsun Milletvekili Dr. Murat Çan, gazetecilere görevlerinde başarılar diledi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı ise gazetecilerin mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştıklarını belirterek, emeklerinden ötürü kendilerine teşekkür edip, günlerini kutladı.

Programın sonunda 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti tarafından Vali Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan’a hediye takdimi yapıldı. İHA tarafından çekilen ‘gökkuşağı’ fotoğrafı da Vali Tavlı’ya takdim edilerek İdareciler Günü kutlandı. Hediye merasimi ve verilen ödüllerin ardından toplu fotoğraf çekimi ile program sona erdi.

Programa ayrıca Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun Baro Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran, siyasi partilerin il başkanları, kamu kurumlarının il müdürleri, STK temsilcileri ve gazeteciler katıldı.