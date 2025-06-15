Düzce Belediyesi iştiraki olan Düzce BelTUR A.Ş tarafından ‘Babalar Günü’nde" sahada olan personele tatlı ve duygusal bir sürpriz yapıldı. Babalar sürpriz karşısında duygularına hakim olamadı.

Düzce BelTUR A.Ş şirketi ‘Babalar Günü’nde’ sahada olan personeller için unutulmaz babalar günü sürprizi hazırladı. Babalar Günü tarihinden günler önce babalar gününde mesaisi olan ve sahada çalışan personellerin aileleri ile irtibata geçen şirket, ardından anne ve çocukları Mutfak Sanatları Merkezi Mutfak Akademisi’ne davet etti. Çocuklar burada babaları için en sevdiği malzemelerle minik pastalar yaptılar.

Babalar Gününde ise sahada olan personeller her şeyden habersiz yine şirket bünyesinde faaliyet gösteren sosyal tesislerin hangisine yakın ise o sosyal tesise davet edildiler. Sosyal tesislerde yapılması gereken bazı işlemler olduğun düşünen babalar, açılan videolarda çocuklarının kendileri için hazırladıkları pastaların videolarını izlemeye başladılar. Videoyu izlerken duygusal anlar yaşayan babalar, yapılan pasta ile çocukları ve eşini karşılarında görünce ikinci bir sürpriz yaşadılar. Babalara ayrıca üzerlerinde ailelerinin fotoğraflarının bulunduğu tişört hediye edildi.

Hazırlanan video ise sosyal medyada büyük beğeni aldı.