Antalya’nın Serik ilçesinde park halindeyken çıkan yangında kapalı kasa bir kamyon alev alev yandı. Sürücüsünün son anda fark ettiği yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Serik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Fatih Caddesi’nde Pazar sabahı saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kerim D. yönetimindeki 42 BTL 14 plakalı kapalı kasa kamyon, cadde üzerine park halindeydi. Kamyonun içerisinde uyuyan Kerim D., arka lastiklerden yükselen alevlerle uyanarak durumu fark etti. Yangının büyümesi üzerine sürücü, aracını çalıştırarak yaklaşık 600 metre mesafedeki Hal kavşağına kadar sürdü. Alevlerin artması üzerine Kerim D, kamyonu terk ederken, olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle kamyonun arka kısmı tamamen yanarken, kasada bulunan otellerde kullanılmak üzere taşınan animasyon dekor malzemeleri de kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, malzemeleri dışarı çıkararak detaylı soğutma çalışması gerçekleştirdi.

"Alevlerden dolayı uyandım. Oradan birisi arabamın tekerlerini yakmış"

Yangının Pazar günü, araç ve yaya trafiğinin düşük olduğu saatlerde meydana gelmesi oluşabilecek bir faciayı önledi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili teknik inceleme başlatılırken, kundaklama şüphesi üzerinde durulduğu öğrenilirken yangın ile ilgili açıklamalarda bulunan sürücü Kerim D., "Ben arabanın içinde uyuyordum. Alevlerden dolayı uyandım. Oradan birisi arabamın tekerlerini yakmış. Ben de kamyonu alıp buraya kadar getirdim. Yaklaşık 500-600 metre sürdüm" ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı