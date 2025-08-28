C-Majör Türkiye İş’ten Sesler Korosu, gençlerin eğitimine destek sağlamak amacıyla 31 Ağustos Pazar 21.00’de Bodrum’daki 15. gönüllü yardım konserini düzenleyecek. Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğiyle Sianji Well-Being Resort’ta gerçekleştirilecek konser, C-Majör Türkiye Koro Şefi Pınar Barut yönetiminde sahne alacak.

Konserde TEV Genel Müdürü Banu Taşkın ve temsilcileri, kurucu başkan Recai Çakır ile iş adamları, sanatçılar ve sanatseverler de yer alacak.

"Gençler Okusun Diye" mottosuyla 2016’dan bu yana 14 yardım konseri düzenleyen koro, bu yıl da ülkenin önemli sanatçıları ve iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirecek. Konserde sunuculuğu Esra Akkaya ve Kaya Akkaya üstlenecek, Safiye Soyman, Faik Öztürk, Ege, Ali Soydan ve Pınar Seli performanslarıyla geceye renk katacak.

Kurucu Başkan Recai Çakır, konserle ilgili olarak, "Sanatın iyileştirici gücünü Türkiye ile buluşturmak ve sevgiyi paylaşarak çoğaltmak için sahnedeyiz. Bodrum’da yeniden sahne almaktan onur duyuyoruz" dedi.

İş ve sanat dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan koro, konser gelirlerini ihtiyaç sahibi çocuklar ve gençlerin eğitimine destek amacıyla kullanıyor. Koronun geçmişinde TEV başta olmak üzere Dünya Engelliler Vakfı, Türkiye Down Sendromlular Vakfı, Mehmetçik Vakfı, Lösemili Çocuklar Vakfı, TOÇEV ve Tohum Otizm Vakfı gibi kurumlarla iş birliği bulunuyor.

TEV, 1967’de Vehbi Koç öncülüğünde kuruldu. Maddi imkânları sınırlı öğrencilere burs sağlayan vakıf, bugüne kadar 280 bini aşkın yurt içi ve 2 binden fazla yurt dışı bursu verdi. Ayrıca 32 eğitim tesisi yaptırdı ve İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL) ile eğitim alanını genişletti.

Konser 31 Ağustos Pazar 21.00’de Bodrum’da Sianji Well-Being Resort’ta gerçekleşecek.