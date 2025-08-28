Sakarya’nın Geyve ilçesinde otluk ve ağaçlık alanda çıkarak paniğe sebep olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Çeltikler Mahallesi’nde bulunan otluk ve ağaçlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Kısa süreli paniğe sebep olan yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.