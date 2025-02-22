Hava sıcaklığının sıfırın altına indiği, dondurucu soğukların yaşandığı Ankara’da birçok binada buz sarkıtı oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerinden alınan bilgiye göre, 21 Şubat cumartesi saat 18.00’den 22 Şubat pazar günü saat 06.00’ya kadar geçen sürede başkentte dondurucu soğuklar etkili oldu.

Yenimahalle’de eksi 8,7 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, Sincan’da eksi 10,5, Çankaya/TBMM’de eksi 9, Keçiören’de eksi 7,7 olarak ölçüldü.

Başkentin yüksek kesimlerinde hava sıcaklıkları eksi 16 dereceye kadar düştü. Ankara’da bugün hava sıcaklıkları en yüksek eksi 1 ve en düşük eksi 8 derece bekleniyor.

Dondurucu soğuklar birçok binanın çatısında, kombi bacalarında buz sarkıtları oluşmasına yol açtı. Yenimahalle’nin yüksek kesimlerdeki semtlerinden olan Şentepe’de kombi bacasındaki buz sarkıtı ev sahibi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.