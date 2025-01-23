Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin sıcak çorba ikramı bugün de 4 ilçe ve 11 farklı noktada on binden fazla pazarcı esnafı ve vatandaşa ulaştırıldı.

Nazilli, Germencik, Efeler ve Çine ilçelerinde gerçekleştirilen ikramdan alan vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Başkan Çerçioğlu, sosyal belediyecilik projeleri ve vatandaş odaklı hizmetleri ile Aydınlıların yanında olmaya devam ediyor. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların ve pazarcı esnaflarının yüzünü güldüren ikramlarına devam ediyor.

7’den 70’e tüm vatandaşlar için gerçekleştirilen sıcak çorba ikramı içleri ısıtıyor, pazarcı esnafı tarafından takdirle karşılanıyor.