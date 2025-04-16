Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun öncülüğünde Aydın’da yaşayan her yaştan çocuğun fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak için hayata geçirilen etkinlikler devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin alanında uzman eğitmenleri tarafından verilen bale eğitimleri devam ediyor. Minik balerinlere takım çalışmasını öğreten, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayan bale eğitimleri müzik ve ritim duygusunu da geliştiriyor. Bale eğitimlerinde minikler teknik taktik, koreografi, ritim, müzik ve sahne çalışmalarının tüm inceliklerini öğreniyor. Bale eğitimlerine katılan öğrenciler, hazırladıkları gösteriyi dönem sonunda gerçekleştirilecek etkinlikte sergileyecek. Ücretsiz etkinliklerden memnuniyet duyduklarını belirten veliler, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

"Çocuklarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz"

Başkan Çerçioğlu, çocuklar için düzenlenen güz ve yaz dönemi etkinliklerinin devam edeceğini belirterek, "Kentimizde yaşayan tüm çocuklarımız için başlattığımız güz ve yaz dönemi etkinliklerini sürdürüyoruz. Yoğun ilgiyle karşılanan etkinliklerimiz ile aydınlık yarınlarımızın mimarları olacak olan çocuklarımızın gelişimlerine destek oluyoruz. Çocuklarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.