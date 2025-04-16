DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Beyağaç ilçesinde uzun yıllardır görev yapan zabıta komiseri, Belediye Başkanı Sezayi Pütün ve mesai arkadaşları tarafından emeklilik yaşantısına uğurlandı.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün ve Beyağaç Belediyesi çalışanları, ilçede uzun yıllar boyunca özveriyle görev yapan Zabıta Komiseri Şükrü Güçer’in emekliliği dolayısıyla bir araya geldi. Beyağaç Hanay Evlerinde düzenlenen etkinlikte duygusal anlar yaşanırken; Zabıta Komiseri Şükrü Güçer, Başkan Bütün ve çalışma arkadaşları tarafından emeklilik yaşantısına uğurlandı.

Zabıta Komiseri Şükrü Güçer’e Beyağaç Belediyesine verdiği tüm hizmetler için teşekkür eden Belediye Başkanı Sezayi Pütün, "Kıymetli çalışma arkadaşımız, Zabıta Komiserimiz Şükrü Güçer’e bugüne kadar sunduğu hizmetlerden dolayı gönülden teşekkür ediyor, emeklilik hayatında ailesiyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür diliyoruz" dedi.