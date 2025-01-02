İzmir Büyükşehir Belediyesi, eylül ayında Menderes’in Özdere Mahallesi’nde yaşanan sağanak yağıştan etkilenen 33 aileye 17’şer bin lira olmak üzere toplam 561 bin liralık destek ödemesi yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi eylül ayında Menderes Özdere’de yağıştan etkilenen ve evleri, otomobilleri, eşyaları maddi hasara uğrayan İzmirlilere destek oldu. Büyükşehir ekipleri hasar tespit çalışmalarının ardından 33 kişiye 17 bin liralık maddi yardım aktarılmasına karar verdi. Toplam 561 bin lirayı bulan destek ödemesi tamamlandı.

“Yardım isteyen vatandaşlarımız cevapsız kalmadı”

Bölgede yaşananları yakından takip eden İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Menderes Belediyesi Meclis Üyesi Seyhan Müşerref Kuralı, “Beklediğimizin çok üzerinde bir yağışla karşılaştık. Sabah bütün mahalle bir afete uyandık. Özellikle dere yollarının yakınındaki evler, kot altında kalan evler, iş yerleri çok zarar gördü, çamurlu sular altında kaldılar. Dağdan, ormandan inen su önüne kattığı her şeyi aşağıya taşıdı ve ciddi zararlar verdi. Elimizden geldiğince Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve ilçe belediyesi olarak vatandaşlarımıza yetişmeye çalıştık. Bizden yardım isteyen hiçbir vatandaşımız cevapsız kalmadı” dedi.

“Belediyelerimizin ortak çalışması çok kıymetliydi”

İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteğinin çok kıymetli olduğunu aktaran Kuralı, “Belediyelerimizin ortak çalışması çok kıymetli. Evlerinden çıkamayan insanlarımızın yardımına koştuk. Gönüllü yurttaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız destek verdi. En güzeli de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bölgede ihtiyaç duyan vatandaşlara nakdi yardım sağlamış olması” diye konuştu.

“Belediye yapılması gerekeni yaptı”

Yağışlardan etkilenen Nilgün Yiğitoğlu, “3-4 gün evimizden çıkamadık. Dağdan gelen sular nedeniyle ulaşım sağlanamadı. Büyükşehir’den gelen ekipler yardımcı oldular. Arabam sular altında kalmıştı. Elektrik, su tesisatımız yok oldu. Madden büyük zararımız oldu, manevi zararı zaten söylemiyorum. Yapılan yardımlar için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Selden etkilenen Ahmet Kaçar da, “Su dereden akmadı ve yoldan geldi. Evin yüksekliğine kadar şiddetle geldi. Araçları bile önüne katmış. Yardımlarından ötürü İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” dedi.

Esnaf Muammer Ercan ise, “Dükkanımı su bastı. İtfaiye ekipleri geldi, pompa koydular, suyu boşalttılar. Belediyenin her biriminden yardım için geldiler, ihtiyacımızı sordular, yardımcı oldular, teşekkür ederim” dedi. Evini su basan Durmuş Koçak, “Korkunç bir yağmur yağmıştı. Herkes gibi bizim evimizi de su basmıştı. Yerel yönetimin bölgemizi afet bölgesi ilan etmesi, az-çok zararlarımızın karşılanmasını sağladı. Büyükşehir Belediyesi’nden 17 bin lira yardım aldım. Olabildiğince hızlı karar alındı. Belediye yapabilmesi gerekenleri yaptı” şeklinde konuştu.