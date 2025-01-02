Bayburt’ta 2 bin 400 rakımlı Kop Dağı’nda bulunan Kop Kayak Merkezi’nde kayak sezonu yetersiz kar kalınlığı nedeniyle açılmadı.

Civar illerde bulunan kayak merkezlerinde vatandaşlar kayak keyfi yaparken, Bayburt’ta yeterli kar seviyesine ulaşamayan Kop Kayak Merkezi, kayak sever vatandaşların yüzünü güldürmedi. Bayburtlu vatandaşlar, kayak yapmak için Erzincan’da bulunan Ergan Kayak Merkezi’ne, Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’ne giderek kayak yapıyor.

Yaz başı kayak merkezi yolunda asfaltlama çalışması yapılarak merkez, kış sezonuna hazır hale getirilmişti. Yaklaşık bin 800 metre uzunluğundaki toprak yolda asfaltlama çalışmalarının tamamlanmasıyla vatandaşlar artık kayak merkezine asfalt yoldan gidebileceklerdi. Yol altyapısının kısa sürede bitirilmesiyle ziyaretçilere daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanının sunulduğu Kop Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 40 santimetreyi bile geçemedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilerine göre, Kop Dağı’nda kar yüksekliği yer yer 36 santimetreyi buluyor. Kayak Merkezi’nde ise kar kalınlığı 4 santimetrenin altında kaldı.

Öte yandan suni karlama yapılarak, Kop Kayak Merkezi’nde de kayak sezonun açılması merak konusu olurken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden konuyla alakalı herhangi bir açıklama yapılmadı. Bununla birlikte, komşu illerde kayak merkezlerinde hafta sonu kayak yoğunluğu yaşanırken, Erzincan Ergan Kayak Merkezi 85 santimetre, Erzurum Palandöken Kayak Merkezi 125 santimetre kar kalınlığıyla vatandaşlara kayak keyfi yaşatıyor.