Malatya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının eğitime verdiği destek kapsamında 340 okulda 18 bin 500 öğrenci YKS ve LYS deneme sınavına girdi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, YKS ve LYS deneme sınavına giren öğrencileri ziyaret ederek, başarılar diledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, belediyesi tarafından gerçekleştirilen YKS ve LYS deneme sınavı öncesi Malatya Lisesi'nde sınava girecek öğrencilerle bir araya geldi. Deneme sınavı heyecanını yaşayan öğrencilere, 'Sınav heyecanı olur ama bu deneme sınavıyla heyecanınızı inşallah yenmiş olursunuz. Bu sınava rahat girmeniz gerekiyor. Başarıyı hedefleyin ama hayat sadece sınav değil. Ailelerinizin de sizden beklentisi olacak. Bu sınava moral ve motivasyonla girin' tavsiyesinde bulunarak, deneme sınavının YKS ve LYS sınavları öncesi öğrencilere rehber olacağını söyledi.

Azim ve çalışmanın önemine de dikkati çeken Başkan Er, 'Azim, her şeyin üstesinden geliyor. Bunu hem öğrencilik hem de iş hayatımda yaşadım. Azmin önünde hiçbir engel tanımıyorum. Yeter ki iştahlı ve ısrarlı olalım' dedi.

'Bu deneme sınavının size rehberlik edeceğine inanıyorum'

Sınav maratonu öncesi soru çözmenin önemine de değinen Başkan Sami Er, öğrencilere 'Allah zihin açıklığı versin, emeklerinizi boşa çıkarmasın. Stres yapmayın, inşallah iyi sonuç alacağınıza inanıyorum. Sonuç ne olursa olsun, kafanıza takmayın. Bu deneme sınavının size rehberlik edeceğine inanıyorum. Türkiye'mizin ve Malatya'mızın geleceği sizlersiniz. Ben de bu okulda eğitim gördüm, 1978 yılında buradan ayrıldım. Yeniden gelince çok duygulandım. O dönemde Turan Emeksiz Lisesi'ydi. Çok kıymetli bir okul; kıymetli devlet adamları ve başarılı öğrenciler yetişti. İnanıyorum ki geleceğin yöneticileri de sizin aranızdan çıkacak' diye konuştu.

'Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er'e teşekkür ediyoruz'

İl Millî Eğitim Müdürü Behçet Bakır ise Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e eğitime sağladığı imkân ve verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, '18 bin 500 öğrencimiz izleme ve değerlendirme sınavına tabii tutuluyor. O nedenle önemli bir sınav. Her zaman yanımızda olan eğitim camiası ve öğrencilerimize her türlü imkânı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er'e teşekkür ediyoruz' dedi.

'İyi ki bize bu imkânları tanıdınız'

Deneme sınavına giren Ayşegül Kala da kendilerine sağladığı imkân ve desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e teşekkür etti. Kala, 'Size tüm öğrenci arkadaşlarımız adına teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz ve bize bu imkânları tanıdınız' ifadelerini kullandı.

Başkan Er daha sonra okullarda yapılan arşiv taramasıyla toplanan eşyaların yer aldığı Malatya İl Milli Eğitim Tarihi Müzesi'ni ziyaret ederek, anı defterine duygularını yazdı. Ziyareti kapsamında öğretmenlerle de bir araya gelen Başkan Er, kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Malatya'da inşa faaliyetleri kapsamında büyük bir operasyonun yürütüldüğünü dile getiren Başkan Sami Er, 124 bin binanın üretildiğini belirtti.

Eğitime de büyük önem verdiklerini dile getiren Başkan Er, onlarca kütüphane yaptıklarını, öğrencilere dijital dershane, internet ve kitap desteği sağladıklarını, maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin sınav ücretlerini karşıladıklarını anlattı. Bölgenin en büyük kütüphanesinin Büyükşehir Belediye binası içerisinde inşa edildiğini aktaran Başkan Er, İnönü ve Kışla caddelerinin genişliğinin 30 metreye çıkarıldığını ve hafif raylı sistem için onay verildiğini kaydetti.

Fuzuli Caddesi'nin çift gidiş çift geliş şeklinde tasarladığı bilgisini de veren Başkan Er, 35 milyar liralık altyapı yatırımı yaptıklarını ve alternatif su kaynağı için çalışmalara başlandığını söyledi.