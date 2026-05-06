Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Malatya Karayolları 81. Şube Şefi Emrullah Metin'i belediyede ağırladı.

Bakanlık nezdinde yürütülen görüşmeler ve girişimler sonucunda, Akçadağ ilçesinin ana giriş yolunun 7 kilometrelik bölümünde sıcak asfalt çalışmasına başlanacağı bildirildi. Ayrıca, yeni yapılan deprem konutlarına ulaşımı sağlayacak kavşaklı alternatif yolun yapımına da kısa süre içerisinde başlanacağı kaydedildi.

İlçenin ulaşım altyapısını güçlendirecek bu çalışmaların vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunuldu.