Büyükşehir Belediyesi, Köyceğiz’in Beyobası Mahallesi’nde hayata geçireceği toplam maliyeti 2 milyon 203 bin 147 TL olan pazar alanı, açık otopark ve yeşil alan projesinin ihalesini tamamladı ve çalışmalara başladı.

Bölgede hem ticaret hem de sosyal yaşam canlandırılacak

Proje kapsamında 650 metrekare yeşil alan, 2 bin 440 metrekare pazar alanı parke kaplaması, 135 metrekare kaldırım imalatı ve 390 metrekare itfaiye alanı yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgede hem ticareti hem de sosyal yaşamı canlandırmayı hedefliyor.

Bölge değer kazanacak

Proje kapsamında bölge halkı daha modern bir alanda pazar alışverişlerini yapabilecek. Açık otopark ve yeşil alan düzenlemeleri ile de bölgeye önemli katkılar sunulacak. Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak modern alanı halkın kullanımına sunacak.

Başkan Aras: "Halkımızın ihtiyaçlarına yönelik projeler üretmeye devam edeceğiz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırarak kentimizi daha modern ve yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Köyceğiz ilçemizin Beyobası Mahallesi’nde hayata geçireceğimiz pazar alanı, açık otopark ve yeşil alan projesi ile mahallemize hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemli katkılar sunacağız. Bu projeyle, vatandaşlarımız daha düzenli bir pazar alanına kavuşacak ve dinlenebilecekleri yeşil alanlara sahip olacaklar. Çevre dostu anlayışımız doğrultusunda yeşil alanları artırarak mahallemize sosyal alanlar kazandırmış olacağız. Muğla’mızın her köşesinde halkımızın ihtiyaçlarına yönelik projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi.