Samsun Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, tarımsal üretimi tehdit eden kahverengi kokarca zararlısıyla mücadelenin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, kahverengi kokarca ile ilgili uyarılarda bulundu. Zararlının özellikle yaz sonunda kışlamak için evler, depolar, ahırlar ve kömürlük gibi alanlara yöneldiğini belirten Aydemir, bu durumun hem tarım arazilerinde hem de yaşam alanlarında ciddi sorunlara yol açtığını ifade etti.

Kahverengi kokarca ile mücadelede erken dönem önlemlerinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Aydemir, özellikle ilkbaharda kışlaklardan çıkmadan önce gerçekleştirilecek mekanik mücadelenin (kışlaklarda ergin bireylerin toplanıp imha edilmesi) popülasyon artışını engelleyerek yıl içerisindeki zarar oranını azaltacağını belirtti.

Aydemir, mevcut dönemde zararlının fındık bahçeleri ve diğer tarımsal alanlara yayılmasını önlemek için kışlak alanlarda ilaçlama yapılmasının şart olduğunu sözlerine ekledi.