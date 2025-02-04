Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "depreme hazırlık bir beka meselesidir" açıklaması sonrası dönüşüm seferberliğine yeniden dikkat çekti. Başkan Alemdar, "Deprem siyaset üstüdür, kentsel dönüşüm şehrimizin beka meselesidir. Deprem bu ülkenin, yaşadığımız coğrafyanın bir gerçeğidir. Her fırsatta dönüşümü konuşuyoruz. Bu konuda topyekün birlikteliği önemsiyoruz" dedi.

Ege Denizi’nde bir haftadır süren deprem hareketliliği sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "depreme hazırlık bir beka meselesidir" sözlerine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel yönetimlere enerjilerini bu alanda sarf etmeleri yönünde bir çağrı yaparak, "Şehirlerimizi süratle depreme dayanıklı hâle getirmek dışında bir seçeneğimiz bulunmuyor. Yerel yöneticilerin de kentsel dönüşüm projeleriyle yönettikleri şehirleri depreme hazırlaması gerektiğini bugün tekrar ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üzerinde hassasiyetle durduğu kentsel dönüşüm çalışmalarına dikkat çekerek dönüşümün önemini hatırlattı. Depremin siyaset üstü, Sakarya için ise tercih değil zorunluluk olduğunu ifade eden Başkan Alemdar, "Ege Denizi’nde bir haftadır süren deprem fırtınası sonrası Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, depreme hazırlık konusunu ülkemiz için bir beka meselesi olduğunu ifade etti. Deprem siyaset üstüdür. Deprem bu ülkenin, yaşadığımız coğrafyanın bir gerçeğidir. Bu gerçeği bilip bu konuda önlem almak, tedbirleri artırmak bizim elimizde. Bunun da en önemli çözümü kentsel dönüşüm. Bizler de göreve geldiğimiz günden bu yana her fırsatta dönüşüm, dönüşüm, dönüşüm diyerek vatandaşlarımızı bu konuda hassasiyetini artırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

En önemli önceliklerinin şehri dönüştürmek olduğunu aktaran Başkan Alemdar, "Bu düşüncemizi her ortamda ifade ediyoruz. Şehrin en önemli gerçeği dönüşüm. Bu konuda gerekli hazırlıklarımızı sürdürüyor, adım adım ilerliyoruz. Bu dönüşümünde tek taraflı bir yolu yok. Burada kamunun gösterdiği iradeye vatandaşın da ortak olması, dönüşümden yana olması gerekiyor. Kentsel dönüşümle ilgili gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. İnşallah şehrimizi el birliği ile dönüştürüp, gelecek yarınlarımıza daha dirençli, yeşil ve sosyal bir şehir bırakmak istiyoruz" şeklinde konuştu.