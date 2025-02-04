Çarşamba Devlet Hastanesinde(ÇDH) hasta kayıt işlemlerinde yeni düzenlemeye gidildi. Buna göre hasta kayıt işlemleri sabah 07.30’da başlayacak.

Çarşamba Devlet Hastanesi, hasta kabul sürecini daha verimli hale getirmek amacıyla yeni bir düzenlemeye gitti. Hastaneye ayaktan başvuracak hastalar için hasta kayıt bankosu, 07.30 itibarıyla hizmet vermeye başlayacak. Böylece erken saatlerde muayene olmak isteyen vatandaşlar, işlemlerini daha hızlı gerçekleştirebilecek.

Ayrıca, hastalar muayene olmak istedikleri hekimlerin polikliniklerine doğrudan başvurarak da sıra alabilecek. Yapılan düzenlemeyle hastaların sağlık hizmetlerine erişiminin hızlandırılması hedefleniyor.