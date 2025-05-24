Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları başarılarıyla gururlandırmaya devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Atletizm branş sporcusu Kerem Batur, farklı tarihlerde düzenlenen Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası ve Ulusal Sıralama-Gelişim Yarışında Türkiye Şampiyonu oldu.

Üç ayrı Türkiye şampiyonasında başarıya imza attı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Batur, 09 Şubat 2025 tarihinde Ankara’da düzenlenen Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası ve Ulusal Sıralama Yarışında 3’lü kombinasyon olan yüzme, atış ve koşu etaplarını en iyi dereceyle tamamlayarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Modern pentatlonda elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Batur, şampiyonluk serisini sürdürüyor. Genç sporcu, 03-06 Nisan 2025 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası, Ulusal Sıralama ve Gelişim Yarışında U13 kategorisinde bir kez daha Türkiye şampiyonu oldu. Bu başarısını bir ay içinde bir kez daha tekrarlayan Batur, 03-04 Mayıs 2025 tarihlerinde Bursa’da gerçekleştirilen Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası ve Ulusal Sıralama-Gelişim Yarışında da U13 kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak üçüncü kez Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı.

Başkan Aras: "Spora ve sporcuya desteğimizi sürdüreceğiz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Genç sporcumuz Kerem Batur’un Türkiye çapında elde ettiği bu büyük başarı bizleri gururlandı. Modern Pentatlon gibi disiplinli ve çok yönlü bir branşta üst üste üç kez Türkiye Şampiyonu olmak, büyük bir azim, kararlılık ve disiplin gerektirir. Kerem’in bu başarısı, Muğlamızın sporda geldiği noktayı ve gençlerimize sağladığımız altyapı desteğinin meyvelerini vermeye başladığını açıkça göstermektedir. Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin sadece bugünü değil, yarını da kazanmaları için çalışıyoruz. Sporcumuz Kerem Batur’u ve antrenörümüz Can Küçükbilgili’yi yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.