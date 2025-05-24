Kızılcahamam Belediyesi üreticilere yönelik olarak geleneksel hale getirdiği fide dağıtımlarını bu yıl da gerçekleştirdi.

Kızılcahamam Belediyesi üreticilere yönelik olarak geleneksel hale getirdiği fide dağıtımları bu yıl da yoğun ilgiyle karşılandı. Yüzde 50 hibe desteğiyle gerçekleştirilen dağıtımların beşinci yılında, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında üreticilerle bir araya gelindi.

Beş yıl önce başlayan destek programında 1 milyon 582 bin fideye ulaşıldı. Tarımsal üretimi teşvik etmeyi amaçlayan dağıtım programı sayesinde her yıl binlerce fide, üreticilerin tarlalarında toprakla buluşuyor. Program kapsamında çiftçilere domates, kıl biber ve dolma biber fideleri ulaştırılırken; bu çalışmalar, hem ilçe ekonomisine katkı sağlıyor hem de kırsal kalkınmayı destekliyor.

Destek programına ilişkin konuşan Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Toprakla buluşan her fide, alın terinin, sabrın ve üretme azminin bir nişanesi. Bu başarı; bereketli toprakların, kararlı çiftçilerin ve elini taşın altına koyan bir anlayışın ortak eseri. Kızılcahamam’da üretmek bir gelenek, toprağa değer katmak ise bizim için bir sorumluluk. Beş yılda 1 milyon 582 bin kez ‘üretelim’ dedik. Şimdi daha fazlası için aynı inançla yola devam ediyoruz."