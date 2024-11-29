Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin geleceğine yönelik kararlara ortak akılla ulaşmak için “Dirençli Modern Kent Buluşmaları” adıyla geniş katılımlı bir toplantı düzenledi. Başkan Çavuşoğlu’nun katılımıyla “Dirençli Modern Kent; Hızlı Güvenli ve Konforlu Ulaşım” başlığı ile düzenlenen toplantıda kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile özel sektör temsilcileri fikir ve projelerini paylaştı.

Denizli’nin sürdürülebilir, dirençli ve modern bir kent olması için çalışmalarına aralıksız devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, “Dirençli Modern Kent Buluşmaları” başlıklı geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirdi. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, Genel Sekreter Bülent Bozbaş, Genel Sekreter Yardımcıları Hülya Bartal, Özgür Başkurt ve Onur Yılmaz, kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile özel sektör temsilcileri katıldı. Alanında uzman kişiler toplantı boyunca fikir ve projelerini Denizli Büyükşehir Belediyesi yönetimi ile paylaşarak kentin geleceğine katkı sağlama fırsatı buldular. İki oturumdan oluşan toplantının ilk bölümünde katılımcılar “Kentsel Dönüşüm Yaklaşımları” ve “Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği” ara başlıkları ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. “Hızlı, Güvenli ve Konforlu Ulaşım” başlığı ile gerçekleşen ikinci oturumda ise katılımcılar Denizli’nin ulaşımdaki mevcut durumu ve gelecekte ihtiyaç duyulabilecek projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“Denizli’mizin daha dirençli ve modern hale gelmesi için çalışacağız”

Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu toplantının açılış konuşmasında, Denizli’yi dirençli ve modern bir şehir haline getirmek için ortak akıl ve dinamiklerle birlikte çalışmanın önemini vurguladı. Başkan Çavuşoğlu, “Yaşanabilir, doğasıyla uyumlu, kendi dinamikleri ile çelişmeyen bir Denizli oluşturmak için yola çıktık. Kentimizin hem yeniden dönüşmesi hem de dirençli hale gelmesi için bir çalışmaya girdik. Alanında uzman kişiler ile yaptığımız beyin fırtınasıyla Denizli’miz için neler yapabileceğimizi değerlendirdik” dedi.

Toplantıda ulaşım ile ilgili fikir alışverişinin gerçekleştiğini belirten Başkan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle noktaladı: “Maalesef ulaşım artık Denizli gibi hem hızlı büyümüş hem de çoğunluğun merkezde toplandığı şehirlerde büyük bir problem. Denizli’de toplu taşıma, kastının dışına çıkarak sanki özel konfor için hizmet eden bir sisteme dönmüş. Bu toplantıda toplu taşımada daha hızlı, daha konforlu ve şehrin dokusuna uygun neler yapabiliriz hep beraber değerlendirdik.”

“İşin profesyonelleri ile projeleri hayata geçirmek istiyoruz”

Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş ise başarıya ulaşmak için alanında uzman kişilerin görüş ve önerilerinin alınması gerektiğinin altını çizdi. Genel Sekreter Bozbaş, “Başarılı kurumlar karar alma süreçlerinde katılımcıya önem verir, itaat yerine liyakati öne çıkarır, ekip çalışmasına yatkın, alanında uzman kişilerin fikirlerini alır. Biz de bugün burada işin profesyonelleri ile şehrin dinamiklerini bir araya getirip onların bilgi, birikim ve tecrübelerini harmanlayarak ortaya çıkacak projeleri hayata geçirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.