Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, sanatı gençler ve çocuklarla buluşturmaya devam ediyor. Çocuk Korosu bölümünde 59 öğrenci, müzikle iç içe olan eğitim sürecinde hem eğleniyor hem de iyi bir eğitim alıyor. Çok sesli orkestra eğitimi alan genç yetenekler eğitimleri sonrası çeşitli konserlerde sahne alıyor.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nın çocuk korosu bölümünde eğitim alan öğrenciler, çeşitli müzik disiplinleriyle tanışarak yeteneklerini geliştiriyor. Çok sesli orkestra eğitimi, çocukların müzik teorisini ve pratikte nasıl birlikte çalışacaklarını öğrenmelerini sağlıyor. Konserlere hazırlanan bu öğrenciler, hem sahne heyecanını hem de sanatı daha derinlemesine keşfetme fırsatını buluyor. Çocuk korosunda 59 öğrenci eğitim görüyor.

Konservatuvar 266 mezun verdi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında 90 öğrencisini mezun etti. Kuruluşundan bu yana eğitimdeki başarısını her geçen yıl daha da artıran konservatuvar, toplamda 266 mezun verdi. Konservatuvarın çeşitli bölümlerinde 4426 öğrenci eğitim alıyor. Öğrenciler, yeteneklerine göre farklı alanlarda eğitim alarak kendilerini geliştirme imkanı buluyor.

Konservatuvarın bölümleri şu şekilde sıralanıyor; Türk Halk Müziği Bölümü 35 öğrenci, Türk Sanat Müziği Bölümü 44 öğrenci, Türk Halk Dansları Bölümü 110 öğrenci, Tiyatro Bölümü 98 öğrenci, Bale Bölümü 65 öğrenci, Çocuk Korosu Bölümü 59 öğrenci, Modern Dans Topluluğu Bölümü 15 öğrenci.

“Burada olmaktan çok mutluyum”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Korosu öğrencilerinden Ayşe Nisa Yalçın “Üçüncü sınıfa gidiyorum. Koroda birinci senem. Burada olmaktan çok mutluyum. Koroda yeni şarkılar öğreniyorum. Lüküs hayat ve Mustafam şarkılarını öğrendim. Bize bu imkanı sunduğu için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Ses tonumuzu geliştiriyor, yüksek sesle şarkılar söylüyoruz”

Konservatuar öğrencisi Ömer Aktürk “Ben beşinci sınıfa gidiyorum. Koroda ikinci yılım ve burada olmaktan çok mutluyum. Yeni şarkılar öğreniyorum. Ses tonumuzu geliştiriyoruz. Daha yüksek sesle şarkılar söyleyebiliyoruz ve bu bana daha eğlenceli geliyor. Koroyu kuran Ahmet Aras Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konservatuvar Öğrencisi Rabia Uysal; “Koro kursunu çok seviyorum. Burayı 2 yıl önce kazandım. Koroda çok sesli müzikler yapıyoruz. Şarkılar söylüyoruz. Konserlere çıkıyoruz. Burası çok güzel Aras Başkanımıza teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

Çocuk Korosu Şefi Varol; “Koromuzla konserler veriyor, festivallere katılıyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Korosu Şefi Erman Varol “Konservatuvarda ikinci yılım. 59 kişilik öğrenci grubumuz var. Konserlerimiz devam ediyor. Festivallere katılıyoruz. Daha önce katıldığımız festivallerde aldığımız ödüller var. Çalışmalarımızı çok sesli olarak devam ediyoruz. Bizlere bu imkanı sunun Büyükşehir Belediye Başkanımı Ahmet Aras’a teşekkür ediyorum” dedi.