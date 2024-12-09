Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Darülmülk'te İlmin Yansımaları: "Anadolu'da Kur'an ve Bilgelik İzleri Yazma Eserler Sergisi"nin açılışı Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz’ın katılımıyla yapıldı. Başkan Altay, 1 Mart tarihine kadar Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezi Sergi Alanında ziyaret edilebilecek sergiye herkesi davet etti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Darülmülk'te İlmin Yansımaları: "Anadolu'da Kur'an ve Bilgelik İzleri Yazma Eserler Sergisi"nin açılışı yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezi Sergi Alanındaki serginin açılışı, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürü Bekir Şahin, sergiyi gezen protokol üyelerine sergideki eserler hakkında bilgi verdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm sanatseverleri ve el yazması eserlere ilgisi olan Konyalıları birbirinden değerli eserlerin yer aldığı sergiyi görmeye davet etti.

Sergide, Konya Mevlana Müzesi’nden 8 eser, Konya Yazma Eserler Kütüphanesi ve Yusufağa Kütüphanesi’nden 30 eser, Koyunoğlu Müzesi’nden ise 5 eser olmak üzere toplam 43 adet çeşitli Kuran-ı Kerim’ler Selçuklu ve Osmanlı Dönemi el yazmaları yer alıyor.

Sergi, 1 Mart tarihine kadar Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezi Sergi Alanında sanatseverleri bekliyor.