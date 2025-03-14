Muğla Büyükşehir Belediyesi, dünyaca ünlü besteci ve gitarist Muğlalı Timuçin Şahin, Polonya cazının önemli isimlerinden Grammy ödüllü basçı Micha Baraski ve Amerikalı davulcu John Hadfield’ı 20 Mart Perşembe günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde Muğlalılar ile buluşturacak.

Büyükşehir Belediyesi, Muğlalı müzikseverlere uluslararası çapta tanınan üç önemli sanatçıyı bir arada izleme fırsatı sunacak. Müzikal kariyerlerinde önemli başarılara imza atan Muğlalı müzisyen Timuçin Şahin, Micha Baraski ve John Hadfield, performanslarıyla izleyicilere unutulmaz bir müzikal deneyim yaşatacak.

Muğlalı Timuçin Şahin ödüllü ve eğitimci kimliği ile öne çıkan bir sanatçı

Benzersiz gitar stili ve özgün besteleriyle dinleyicinin müzikal algısını farklı bir boyuta taşıyan Dr. Timuçin Şahin, 2000’li yıllardan itibaren çağdaş müzik toplulukları için bestelediği eserler ve Greg Osby, Randy Brecker, Tyshawn Sorey, Robin Eubanks gibi caz dünyasının önde gelen isimleriyle gerçekleştirdiği performanslarla çağdaş müziğin önemli figürlerinden biri haline geldi.

"Dutch Jazz Competition" birinciliği, Jur Naessens Muziek Prijs" ödülü ve Deloitte Jazz Award’daki ikinciliği bulunan Şahin, aynı zamanda eğitimci kimliğiyle de öne çıkıyor. Yenilikçi ve kapsayıcı bir eğitim modeli geliştirdiği Kolektif Hayal Gücü Orkestrası ile dünyaca ünlü sanatçıları Muğlalı müzisyenlerle buluşturuyor.

Kolektif Hayal Gücü orkestrası artık Muğla’da büyüyecek

2017 yılında Bergama’da doğan ve İzmir’de kök salan Kolektif Hayal Gücü (KHG), yüksek sanatı yerelle buluşturup evrensele taşımaya devam ediyor. Bu özgün proje, artık Muğla’da büyüyecek.

Kolektif Hayal Gücü, toplumsal katılımı, eğitimi, performans sanatlarını ve müzikle toplum üzerine düşünmeyi bir araya getiren kültürlerarası bir müzik projesi olarak ön plana çıkıyor. Muğlalı Timuçin Şahin’in öncülüğünde kurulan KHG, sanata erişimdeki toplumsal ve ekonomik eşitsizlikleri, devrimci bir müzik eğitimi ve yenilikçi düşünceyle oluşturduğu süreçler aracılığıyla aşmayı hedefliyor.

Mart ayından itibaren Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle, yüksek sanat ve eleştirel düşünceyi temel alarak ülke çapında kültürlerarası müzik eğitimine yön vermeye devam edecek.

Başkan Aras, "Büyükşehir Belediyesi olarak sanata ve sanatçılarımıza desteğimizi sürdüreceğiz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğla’mızı kültür ve sanatın merkezi haline getirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Hemşerimiz dünyaca ünlü besteci ve gitarist Timuçin Şahin ve değerli sanatçılar Micha Baraski ile John Hadfield’ı Muğla’mızda ağırlayacağız. Kolektif Hayal Gücü Orkestrası’nın artık Muğla’da büyüyecek olması bizler için büyük bir kazanım olacak. Büyükşehir Belediyesi olarak sanata ve sanatçılarımıza desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.