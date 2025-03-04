Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında özel bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, ‘Mihriban’ karakteriyle yer aldığı Gönül Dağı dizisinde sevilen Denizlili oyuncu Hande Nur Tekin öğrencilerle bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısı ile hafta boyu düzenlenecek birbirinden güzel etkinliklerin ilkini gerçekleştirdi. Albayrak Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen söyleşiye Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, Kadın Meclisi Başkanı Meral Alten, Albayrak Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Sökmen, Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın, Kadın Meclisi yürütme kurulu üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Öğrencilerle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Hande Nur Tekin, meslek hayatına dair deneyimlerini paylaştı ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Söyleşide konuşan sevilen oyuncu Hande Nur Tekin, oyunculuk mesleğine olan ilgisinin nasıl başladığını, karşılaştığı zorlukları ve bu süreçte edindiği deneyimleri öğrencilerle paylaştı. Gençlerin sorularını yanıtlayan Tekin, başarıya giden yolda azmin ve disiplinin önemine vurgu yaptı. Öğrenciler, başarılı oyuncunun samimi anlatımıyla meslek hayatına dair önemli bilgiler edinirken, etkinlik sonunda fotoğraf çektirerek bu özel anı ölümsüzleştirdi.

Programın sonunda Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde hafta boyunca konser, dans ve spor gösterilerinin yanı sıra söyleşilerinde yer alacağı pek çok özel etkinlik gerçekleştireceklerini ifade etti. Başkan Marım, keyifli bir söyleşiye imza atan Hande Nur Tekin’e teşekkür ederek, günün anısına plaket takdim etti.