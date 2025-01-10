Büyükçekmece Belediyesi’nce hayata geçirilen “Yeşil İşyeri Projesi” kapsamında projenin gereklerini yerine getiren işletmelere sertifikaları dağıtıldı.

Büyükçekmece Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nce hayata geçirilen aynı zamanda da ödüllü bir proje olan “Yeşil İşyeri Projesi” ilçe genelinde bulunan işletmelerin faaliyetlerinde çevreci davranışlar hususunda bireysel hedefler koyulmasını hedefledi. Projede enerji tasarrufu, kazanımı ile çevrenin korunmasına yönelik olarak yapılacak denetimlerde enerji ve çevre konusunda daha verimli olarak çalışması amaçlandı. Proje kapsamında yükümlülüklerini yerine getiren işletmelerin sertifikaları Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün tarafından işletme yetkililerine verildi. Diğer işletmeleri teşvik etmek amacıyla projeyi sürdürülebilir hale getiren işletmelere çeşitli muafiyetler de sunuldu.

“Bunu da ilk defa Türkiye’de biz ortaya attık”

Çevre ve enerji verimliliği konusunda Büyükçekmece Belediyesi’nin önemli projeleri hayata geçirdiğini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Yeşil İşyeri Proje’miz var. Bunu da ilk defa Türkiye’de biz ortaya attık, biz uyguladık bu projeyi. İki defa Altın Karınca ödülünü aldık ve değişik ödüller aldık bu projeyle. Bu proje esasında; enerji tasarrufu sağlamak, her alanda yeşile doğru gitmek. Yeşil enerji, yeşil hayat, yeşil dünya, yeşil çevre. Bu kurumumuz, bizim bu projemiz çerçevesinde alınan daha önceki kararlarla ödüle layık görüldü. Bu nedenle bugün bu kurumun bölge direktörüne ve çalışanlarına hem teşekkür etmek üzere hem de bunun bir örnek olarak diğer kurumların tamamına yayılması bakımından kendilerine bir ödül takdim edeceğiz. Bu Yeşil İşyeri Projesi’ni uygulayıp, bu belgeyi alanlara resmi olarak, yasal olarak sadece bizim aldığımız sıradan bir karar değil. Yasal çerçeve içerisinde iş yeri harcında, iş yeri ilan reklamlarında yüzde 50’ye varan bir indirim yapılıyor” dedi.

“İş yerinin elektrik ve doğalgaz faturalarında büyük düşüş oluyor”

Yeşil İşyeri Projesi hakkında bilgi veren Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Evren Koçak, “Yeşil İşyeri Proje’mizin ilk işleyiş biçimi şu şekilde değerlendirilmektedir. İlk başta iş yeri sahiplerinden Enerji Bakanlığından onaylı enerji verimliliği danışmanlığı firması dediğimiz EBD firmasıyla anlaşmasını istiyoruz. Bu firma ilk başta yerine gelerek, bir ölçüm enerji etüdü oluşturuyor. İş yerinin faaliyetine göre marketlerde soğutma dolaplarına kadar, armatürlere kadar, ısıtma soğutma sistemlerine kadar bakmaktadır. Daha sonra ilk enerji etüdü raporu çıktıktan sonra, firmaya belli başlı eksikliklerini raporlayan bir liste sunuluyor. İş yeri sahibi kendi ekonomik durumuna göre yatırım maliyetini de düşünerek, bu işletmedeki eksiklikleri gidermeye çalışıyor. Eksiklikleri giderdikten sonra tekrar EBD firmasına geri dönerek, ‘Ben eksikliklerimi çözdüm, bitirdim. Tekrar beni denetim yaparak ikinci enerji etüdü raporu çıkartır mısın’ diyor. Enerji etüt firması, verimlilik danışmanlık firması geliyor. Kalibrasyonlu cihazlarla ölçümlerini yapıyor ve bir sonuç raporu hazırlıyor. Birinci etüt raporu ile ikinci etüt raporu arasında belli bir enerji verimliliği yüzde oranı belirliyor. Mesela ‘Bu iş yerinde yüzde 20.32 oranında bir enerji verimliliği oranına sahip oldun’ diyerek bir sonuç raporu hazırlıyor ve bizim belediyemize sunuyor. Bizim belediyemizde de aldığımız kararla beraber yüzde 16 ile 22 arasında altın plaketi verdiğimiz için yüzde 20.32 bir enerji iyileştirmesi yaptığı için altın plakete layık görülüyor. Bu sayede ilan, reklam, tabela ücretlerinde indirimler sağlıyoruz. Ayrıca en önemli teşvik, iş yerinin elektrik ve doğalgaz faturalarında büyük düşüş oluyor” ifadelerini kullandı.