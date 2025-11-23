Söke’ye bağlı Burunköy Mahallesi’nde Aydın Orman İşletme Müdürlüğü tarafından bölgede yangın yolları çalışmaları başlandı. Burunköy Mahalle Muhtarı Muharrem Kaçar, Aydın Orman İşletme Müdürü Engin Evcim’in verdiği sözü tutarak Burunköy Fıstık Çamlığı’nda yangın yollarının açılmasına başlandığını duyurdu.

Söke Orman İşletme Şefliği’nin kontrolünde yürütülen çalışmalarda, yol açma ve orman içi imar-temizlik ekipleri köye gelerek işbaşı yaptı. Muhtar Kaçar, 2014 yılında Orman Arazisi olarak tescil edilen sahada sınır belirleme çalışmalarının tamamlandığını, boş alanlarda ise faydalı türlerde fidan dikimi için hazırlık yapıldığını belirtti. Ağaçlandırma çalışmalarının önümüzdeki haftalarda başlayacağı müjdesini de köy halkıyla paylaştı. Aydın Orman İşletme Müdürü Engin Evcim’in bölgeye verdiği destekten dolayı memnuniyetlerini dile getiren Muhtar Muharrem Kaçar, çalışmaların köy halkı tarafından takdirle karşılandığını ifade etti. Burunköy’de fidan dikim şenliği planlanıyor. Muhtar Kaçar, köyde bir fidan dikim şenliği düzenlemek istediklerini söyledi.