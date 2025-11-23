Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Rahvan At Yarışları yoğun ilgi gördü. Sekiz farklı ilden gelen atlar kıyasıya rekabet etti.

Tavşanlı Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 1. Tavşanlı Rahvan At Yarışları’na Kütahya’nın yanı sıra Balıkesir, Denizli, Afyonkarahisar, Bursa, İzmir, Manisa ve Aydın’dan çok sayıda tay ve jokey katıldı. Tavşanlı Atlı Spor Pisti’nde düzenlenen yarışlar, vatandaşların yanı sıra ilçe protokolünden de yoğun ilgi gördü. Yaşlı, taze beşli, deste, büyük orta, baş altı ve baş kategorilerinin de yer aldığı dokuz kategoride gerçekleştirilen yarışlarda bölgenin en iddialı atları mücadele etti. Pisti dolduran vatandaşlar, organizasyonun başarılı olduğunu belirterek, Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin ve ekibine teşekkür ettiler.

Tavşanlı Atlıspor Kulübü Başkanı Ali İhsan Uçar, ilk kez düzenlenen bu büyük organizasyona destek veren herkese teşekkür ederek, gelenekselleşmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

"Albora" birinci oldu

Yarışların öne çıkan isimlerinden biri ise İkibey At Çiftliği’ne ait İngiliz atı "Albora" oldu. AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir adına yarışan Albora, zorlu mücadelenin sonunda birincilik elde ederek kupayı kazandı.

Programa AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, AK Parti İlçe Başkanı Himmet Özer, MHP İlçe Başkanı Kürşat Öztaş, CHP İlçe Başkanı Galip Savaş, Belediye Başkan Vekili Aziz Solmaz ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.