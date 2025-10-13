Bursa’da dün oynanan Bursaspor-Menemen FK maçına saatler kala stadyum yakınlarında taraftarlara satılmak üzere hazırlanan gıda ürünlerinde büyük bir skandal ortaya çıktı. Büyükşehir ve Osmangazi zabıta ekiplerinin yaptığı ani denetimde, taraftarlara satılmak üzere hazırlanan bozuk köfteler ve küflenmiş sucuklar ele geçirildi. Operasyon sayesinde yüzlerce taraftarın olabilecek bir gıda zehirlenmesi faciası önlendi.

Zabıtadan kritik müdahale

Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, maç günü stadyum çevresinde yapılan gıda kontrolleri sırasında şüpheli ürünlere rastladı. Özellikle taraftar gruplarına satılacağı belirtilen köfteler üzerinde yapılan incelemelerde, ürünlerin daha önce pişirilmiş olduğu uygun şartlarda dondurulmadığı ve kötü koku yaydığı tespit edildi. Aynı noktada bulunan sucukların ise küf tuttuğu ve insan sağlığına ciddi tehdit oluşturduğu belirlendi. Köftelerin iki hafta önceki maçta üretilip dondurulduğu iddia edildi.

Facianın eşiğinden dönüldü

Yetkililer, ele geçirilen ürünlerin toplu zehirlenmelere yol açabilecek düzeyde bozuk olduğunu vurguladı. Zabıta ekipleri, ürünleri imha ederken olayla ilgili sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu. Olayın ardından Bursaspor taraftarları sosyal medyada tepkilerini dile getirerek, "Sağlığımız hiçe sayıldı" yorumlarında bulundu. Bazı taraftar grupları, sosyal medyada olayın sadece ihmal değil, bilinçli bir sabotaj olabileceğini öne sürdü. Yine sosyal medyada bazı kullanıcılar Bursaspor’un yükselişe geçmesinin, bu şekilde önüne geçilmek istendiğini ileri sürdü.

25 seyyar satıcı hakkında işlem yapılırken, belediye ekipleri şahıslara 2953 TL para cezası kesti.