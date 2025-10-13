Gaziantep’te ilerleyen yaşına rağmen 4 yıldır mahallelerindeki tesiste açılan Kur’an-ı Kerim kursuna düzenli olarak katılan 70 yaşındaki Aysel Turan, azmederek Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendi.

Gaziantep’te Kur’an-ı Kerim kursuna düzenli olarak katılan ve aralarında 60 ile 85 yaşındaki torun sahibi yaşlı kadınların da bulunduğu her yaş grubundan kadınlar, Kur’an-ı Kerim’i öğrenmek ve dini bilgileri elde etmek için kadınlara yönelik açılan kurslara katılıyor.

Şahinbey Belediyesi tarafından Binevler Sosyal Tesislerinde kadınlar için açılan Kur’an-ı Kerim kursuna katılan Aysel Turan, yaklaşık 6 ayda Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendi.

Çocuk yaşta farklı nedenlerden ve imkansızlıklardan dolayı Kur’an-ı Kerimi öğrenemediği için hep bir burukluk hisseden kadınlar gibi kursa katılan Aysel Turan, kursunu hiç aksatmıyor.

Azmi sayesinde Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenen Turan, ilerleyen yaşına rağmen 4 yıldır düzenli olarak kursa devam ediyor ve azmiyle gençlere de örnek oluyor.

Çocukluğundan bu yana Kur’an-ı Kerim okumayı çok istediğini belirten Aysel Turan, Kur’an-ı Kerim’i öğrendiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kursunu hiç aksatmadığını ve düzenli olarak kursa katıldığını belirten Turan, "Çocukken Kur’an-ı Kerim öğrenemedim. Sürekli Kur’an-ı Kerim’i öğrenmek istiyordum. Herkes beni Kur’an-ı Kerim’i biliyor sanıyordu. Bana, ‘sen Kur’an-ı Kerim’i okumasını biliyor musun?’ diye sorduklarında bende bilmediğimi söyleyince sanki yıkılıyordum. Kur’an-ı Kerim’i öğrenmek için her yere başvurdum. Fakat bir türlü istediğim kursu bulamadım ve verim alamadım. Daha sonra Şahinbey Belediyesi tarafından Binevler Sosyal Tesislerinde kadınlar için açılan Kur’an-ı Kerim kursuna katıldım. Evim buraya yakın olduğu için bu kursa geldim. Kursuma devam ediyorum" dedi.

Kur’an-ı Kerim öğrenmenin yaşı olmadığını ifade eden Turan, istediğinde insanın her yaşta her şeyi öğrenebileceğini anlatarak, "Bu kursa katıldığım için çok mutluyum. Kursumuzdan, hocalarımızdan ve arkadaşlarımızdan çok memnunuz. Bu kursu açan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na çok teşekkür ediyorum. Kur’an-ı Kerim’i bu kursta öğrendim. Kur’an-ı Kerim’i öğretenlerden Allah razı olsun, hocamız bize bayağı bir emek verdi. Kur’an-ı Kerim öğrendiğim için Rabbime şükürler olsun ve çok mutluyum. Kur’an-ı Kerim’i ilk okumaya başladığımda çok mutlu oldum. Çünkü ben sürekli Kur’an-ı Kerim ile haşır neşir olmayı istiyordum. Başkalarının elinde Kur’an-ı Kerim gördüğüm zaman, ‘ben neden Kur’an-ı Kerim bilmiyorum’ dedi. yakınıyordum. Hatta kursa katıldığımda bana, ‘bu yaştan sonra öğrenemezsin’ diyenler oldu ve ‘öğrenirsin’ diyenler de oldu. Çok şükür Kur’an-ı Kerim’i öğrendim" şeklinde konuştu.

Heyecanından her gününü Kur’an-ı Kerim okuyarak geçirdiğini anlatan Turan, bu sayede başkalarına da örnek olduğunu sözlerine ekledi.

Kur’an-ı Kerim eğitmeni Hatice Arslan da, "Kursumuza her yaştan insana hitap ediyoruz. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na buradan teşekkür ediyoruz. Burada yüzlerce insanlara vesile oluyorlar. Kursumuza Kur’an-ı Kerim’i bilenler de geliyor bilmeyenler de geliyor. Kursumuzda Kur’an-ı Kerim öğrenenler çok fazla. Biz de onlara hitap ediyoruz. Gençken, çocukken Kur’an-ı Kerim’i öğrenemeyenler veya yanlış öğrenen ablalarımıza biz yardımcı olmaya çalışıyoruz. ‘Öğrenemem, yapamam, edemem’ diye geliyorlar ama birçoğu burada çok güzel çaba gösteriyor ve Kur’an-ı Kerim öğrenerek ayrılıyorlar. Teyzelerimiz kursa çok büyük bir aşkla geliyorlar. Teyzelerimizin bu azmi karşısında çok imreniyoruz. Onları canı gönülden tebrik ediyorum" diye konuştu.