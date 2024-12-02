Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘ücretsiz cadde üstü otopark’ kararını eleştiren Millet Partisi Bursa İl Başkanı Akyıldız, “Madem geri adım atılacaktı, neden çile çektik? Sadece ilk 45 dakika ücretsiz olmalı.” dedi.BURSA (İGFA) - Millet Partisi Bursa İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız, cadde üstü otoparkların ücretsiz yapılmasının ciddi sorunlara yol açtığını dile getirerek çözüm önerisinde bulundu.

ÇÖZÜM: İLK 45 DAKİKA ÜCRETSİZ

Yerel yönetimlerin, tüm şehri ilgilendiren önemli kararları almadan önce iyi bir analiz süreci yürütmesi gerektiğini vurgulayan Millet Partisi Bursa İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız, “Ücretsiz uygulamadan dolayı özellikle yoğunluğun olduğu Haşim İşcan, Gazcılar, Fevzi Çakmak ve Atatürk Caddesi esnafı, uygulamadan rahatsız. Çünkü 'Sürücü, sabah aracını caddeye bırakıyor ve akşama kadar almıyor. Alışveriş için dükkanımıza gelmek isteyen yer bulamayınca gidiyor. Eskiden süreli olduğu için işini gören gidiyordu ve yerine başkası geliyordu.' diyorlar. Ayrıca cadde üzerindeki otoparkların ücretsiz yapıldığı tarihte, yine belediyenin kapalı otoparklarına yüzde 100 zam yapılması da yanlıştı.

Otoparklar ücretsiz yapıldığı zaman Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i uyarmıştık. ‘Otoparkları ücretsiz yapacağınıza, oradan gelecek geliri BESAŞ'a aktararak ekmek fiyatını sabit tutabilirdiniz’ demiştik. Şimdilerde bu konuda geri adım atılacağını gözlemliyoruz. Tamamen ücretsiz yapılması yanlıştı, indirime gidilebilirdi. Çözüm olarak ilk 45 dakika ücretsiz, aşan her saat için 10 TL olarak uygulanmasını öneriyoruz. Her ne kadar yanlıştan dönülmesi isabetli olsa da ücretsiz hizmetten dolayı işinden olan görevlilerin akıbeti de çok önemli. Bu süreçte yaşadıkları maddi-manevi sıkıntılar da göz önünde bulundurularak mağduriyetleri giderilerek işlerine geri döndürülmelidirler.” ifadelerini kullandı.