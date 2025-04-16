Bursalı anaokulu öğrencileri, 11 Avrupa ülkesinden yaşıtlarının yer aldığı Move and Play, Grow Each Day adlı uluslararası eTwinning projesini başarıyla tamamladı.

Türkiye ve İspanya’nın kuruculuğunda, İtalya, Azerbaycan, Bulgaristan, Yunanistan, Polonya, Litvanya, Romanya, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk’un katılımıyla yürütülen uluslararası eTwinning projesinde sınırlar kalktı, okul öncesi eğitimde birlik sağlandı.

Bursa Makbule Atadan Anaokulu öğretmeni Filiz Derin’in kurucular arasında yer aldığı projeye Türkiye’den Ankara Kızılay Şehit Ahmet Topçu Anaokulundan Nesrin Karakaş ve Büşra Sivren, Bursa Makbule Atadan Anaokulu’ndan Emine Eren ve Rabia Duran, Bilecik Bozüyük Anaokulu Sevda Öztürk, Ankara Kayaş Sakarya Ortaokulu’ndan Büşra Tekeli ve Trabzon Akçaabat Yaylacık İlkokulu’ndan Hatice Arslan da katıldı. Projede, okul öncesi dönemdeki çocukların psikomotor becerilerini oyun temelli işbirlikçi ve farklı etkinlikler aracılığıyla desteklemek ve geliştirmek amaçlandı. Farklı Avrupa ülkelerindeki akranlarıyla etkileşim kuran çocukların kültürel farkındalıklarının artması sağlanırken, projede hareket, oyun ve sağlıklı yaşam temaları işlendi. Türkiye’den 8, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden de toplamda 32 öğretmenin aktif rol aldığı projede dans, geleneksel oyunlar, ülkelerin ünlü sporcuları, sağlıklı beslenme etkinlikleri ve eğlenceli fiziksel aktiviteler yer aldı.

Proje ile öğrencilerin küçük yaşta ekip ile çalışma, işbirliği içerisinde etkinlikleri yürütme, problem çözme, dijital araçları bilinçli kullanma ve 21 yüzyıl becerileri desteklendi. Öğrencilerin yaptığı çalışmalar, dijital platformlarda diğer ülkelerdeki akranları ile paylaşılarak ortak ürünler ortaya koydu. eTwinning çatısı altında gerçekleşen bu proje ile Türkiye’nin okul öncesi eğitimde de adını Avrupa’ya duyurma başarısı sağladı.