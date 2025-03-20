Bursa Devlet Tiyatrosu ile Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü arasında, sahne sanatları farkındalığı oluşturma ve tiyatro sanatının desteklenmesine yönelik önemli bir iş birliği protokolü imzalandı.BURSA (İGFA) - Protokol, öğrencilerin tiyatro sanatı hakkındaki farkındalıklarını artırmayı, sanat bilincinin gelişimine katkı sağlamayı ve sanata olan ilgilerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Ayrıca, öğrencilerin tiyatro sanatına olan yeteneklerini keşfetmeleri ve kişisel gelişim süreçlerinde sanattan faydalanmaları hedefleniyor. Proje, Bursa ilindeki tüm kademelerdeki resmi ve özel okul öğrencilerine yönelik olarak sanat bilincini kazandırmayı ve sanata olan ilgiyi artırmayı amaçlıyor. Öğrencilerin tiyatro sanatına dair bilgilerini artırmak, yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmak ve tiyatro faaliyetlerine katılımlarını sağlamak, projenin ana hedefleri arasında yer alıyor.

GEZİCİ TİYATRO UYGULAMALARI VE TİYATRO KULÜPLERİ

Devlet Tiyatroları Müdürlüğü, salon imkânı bulunmayan okullarda gezici tiyatro uygulamalarıyla öğrencilere tiyatro gösterimleri sunmayı planlıyor. Bu kapsamda, Millî Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği yapılarak okullarda tiyatro kulüplerinin kurulması teşvik edilecek. Ayrıca, gönüllü öğretmenlere yönelik tiyatro ve yaratıcı drama eğitimleri içeren seminerler düzenlenecek. Bu seminerlerle öğretmenlerin tiyatro ve drama alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri sağlanacak, süreçlere aktif katılımları teşvik edilecektir. Tiyatro kulüpleri aracılığıyla sanatçıların okullara davet edilmesi ve panellerin düzenlenmesi gibi faaliyetler de gerçekleştirilecektir.

DR. AHMET ALİREİSOĞLU: "OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI GÜÇLENDİRİLMELİ"

Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, okul dışı öğrenme ortamlarının maarif modelindeki önemine değinerek, tiyatro projelerinin öğrencilere büyük fırsatlar sunduğunu belirtti. Alireisoğlu, “Okul dışı öğrenme ortamları, öğrencilerin yaşam becerilerini, sosyal sorumluluklarını ve eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur. Devlet Tiyatrosu sanatçılarının sahneleyeceği eserlerle, 17 ilçemizdeki öğrencilerimizle tiyatroyu buluşturacağız.” dedi.

BURSA DEVLET TİYATROSU MÜDÜRÜ SEZAİ YILMAZ: "OYUNLARIMIZ İLÇELERE TAŞINACAK"

Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Sezai Yılmaz, projenin yalnızca şehir merkezindeki okullarla sınırlı kalmayacağını, tüm Bursa ilçelerini kapsayacağını ifade etti. Yılmaz, “2025-2026 sezonunda özellikle bahar aylarında oyunlarımız ilçelere taşınarak tiyatro sanatını çocuklarımızla buluşturacağız.” dedi.

İLK ADIM: "ŞAİR, ŞİİR, ŞUUR" OYUNU

Protokolün imzalanmasının ardından, Bursa Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen ve Burak Akyüz'ün yazıp Murat Ozan’ın yönettiği, Mehmet Akif Ersoy temalı "Şair, Şiir, Şuur" adlı oyun, öğrencilerle buluşturuldu. Bu etkinlik, tiyatro sanatının öğrencilere tanıtılması ve sahne sanatları ile öğrencilerin daha yakın bir ilişki kurmalarını sağlamak adına önemli bir adım oldu.