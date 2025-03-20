Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi, Türkiye’nin ve Avrupa’nın kadın temalı tek tiyatro festivali olan Kadın Oyunları Festivali’ne ev sahipliği yapacak. Oyunlar 23-27 Mart tarihleri arasında Nejat Uygur Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluşacak. Festival, 23 Mart Pazar; Hikâyesinde Senden Bahsetti, 24 Mart Pazartesi; Othello, 25 Salı; Gülistan, 26 Mart Fok Derisi Kavuşma ve 27 Mart Perşembe günü Havva isimli oyunlar Nejat Uygur Sahnesi’nde ‘perde’ diyecek.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, başladığında büyük bir ilgi gören festivalin 5’incisinde de tiyatroseverlerin birbirinden güzel beş oyun izleyeceğini söyledi. Başkan Ergin, titiz bir çalışmayla oyunların belirlendiğini ve gerçekten kadın konusunu nitelikli ele alan tiyatro oyunlarını her türlü popüleriteden uzak, festivalin içeriğine gerçekten uygun olma şartıyla seçmeye çalıştıklarını söyledi.

Türkiye’nin ve Avrupa’nın kadın temalı tek tiyatro festivali olan Kadın Oyunları Festivali, 2025 yılında toplam sekiz kentte tiyatro severler ile buluşacak. Sırasıyla; Ankara, Aydın, Bandırma, Konak, Manisa, Muğla, Çanakkale ve Ayvalık’ta gerçekleşecek festivalin her ayağı beş gün sürecek ve her birinde birbirinden farklı kadın temalı beş tiyatro oyunu sahnelenecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Bandırma Belediyesi, Konak Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi ev sahipliklerinde gerçekleşecek festivalde, titiz bir çalışma sonucu sekiz oyun belirlendi ve her kente farklı bir şeçki oluşturuldu. Festival boyunca toplamda kırk gösterim yapılacak festivalde aynı zamanda yine kadın sorununa ilişkin söyleşilerde yapılacak.

Aynı zamanda bir farkındalık projesi olarak da bilinen Kadın Oyunları Festivali’nde gelenek değişmeyerek gelirinin belirli bir bölümü Ayvalık Eğitime Destek Derneği’ne öğrenci bursu için bağışlanacak.

Ayvalık Belediyesi’nin, Atölye Kültür Sanat, Kafa Radyo ve Çok Şey Yapan Adam-Mert Güner’le iş birliğinde düzenlenen festival, birbirinden etkileyici 5 oyuna ev sahipliği yapacak. 23-27 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde oyunlar beş gün boyunca Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde ‘perde’ diyecek.