Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde Yunanistan’ı 94-68 skorla yenerek 24 yıl aradan sonra finale çıkma başarısı gösteren A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın tarihi mücadelesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan dev ekranda Bursalılar tarafından büyük bir heyecanla takip edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından A Milli Basketbol Takımı’nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalindeki Yunanistan maçını Bursalıların bir arada büyük bir coşkuyla izleyebilmesi için Hüdavendigar Kent Parkı’nda dev ekran kuruldu. Maç öncesi alanı dolduran binlerce vatandaş, ellerindeki Türk bayraklarıyla alanı adeta salona çevirdi. Maçın başından sonuna kadar mücadelesini sürdüren 12 Dev Adam, performanslarıyla vatandaşlara büyük coşku yaşattı. Yunanistan’ın 94-68 skorla yenen A Milli Takım, 24 yıl aradan sonra Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda finale çıkma başarısı gösterdi. Bitiş düdüğünün çalmasıyla büyük bir mutluluk yaşan Bursalılar, galibiyeti tezahürat atarak ve birbirlerine sarılarak yaşadı. A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın Yunanistan maçını çok güzel bir atmosferde izleme şansı bulduklarını belirten vatandaşlar, emeklerinden dolayı Başkan Mustafa Bozbey’e ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 Final maçını yarın Almanya’ya karşı oynayacak.