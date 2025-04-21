Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Anadolu Mektebi Yazar Okumaları kapsamında düzenlenen “Anadolu Mektebi Öğrencilerinin Dilinden Sezai Karakoç Okul Paneli”, Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - Programa, Bursa Vali Yardımcısı Kadir Sertel Otcu, İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Bursa Vali Yardımcısı Kadir Sertel Otcu, Anadolu Mektebi Yazar Okumaları etkinliğinde projeye verdiği desteği dile getirerek, bilginin önemine değindi. Otcu, “Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu?” sorusuyla başladığı konuşmasında, bilginin sadece sahip olmakla kalmayıp, faydaya dönüştürülmesinin gerekliliğini vurguladı. İmam-ı Şafii’nin “İlim, ezber edilen şey değil, ezber edilen şeyden temin edilen faydadır,” sözünü de hatırlatarak, bilginin toplum yararına kullanılmasının önemine dikkat çekti. Otcu, projenin amacının yalnızca bilgi edinmek değil, bu bilgiyi faydalı bir şekilde kullanarak topluma katkı sağlamak olduğunu belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Programda konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ise, öğrencilerin sahnede aktif rol almasının ve kendi cümlelerini ifade edebilmesinin önemine vurgu yaptı. Etkinlikte, Sezai Karakoç’a dair öğrencilerin kendi yorumlarıyla kurdukları cümleler büyük beğeni topladı. Dr. Alireisoğlu, “Bizim özlediğimiz tablolardan biri, öğrencilerin sahnede aktör olmaları, bir numara olmaları. Kendi cümlelerini ve kendilerini yakalamaları çok değerli bir etkinlik, çok değerli bir faaliyet.” diyerek, öğretmenlere ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmasında, il genelinde Anadolu Mektebi Okumaları'nın yaygınlaştığını belirten Alireisoğlu, “İlimizde 20 ortaokulda ve 53 lisede Anadolu Mektebi okumalarını başlattık. 750 öğrenci ve 73 kıymetli öğretmenimiz bu çalışmada aktif rol alıyor.” dedi. Öğrencilerin kendi okuma süreçlerinde kendi cümlelerini bulmalarının, onları başarıya taşıyan önemli bir unsur olduğunu vurgulayan Alireisoğlu, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin de öğrenciyi sahnede aktör yapma vizyonuyla örtüştüğünü ifade etti.

Alireisoğlu, öğretmenlerin rolüne de dikkat çekerek, “Öğretmen olmazsa, öğrencilerimiz kendi cümleleriyle buluşamazlar. Kendi cümlelerini yüreklerinde var edemezler.” diyerek, öğrencilere şu çağrıyı yaptı: “Bugün Sezai Karakoç’la ilgili bir cümle kurulacak. Bu topraklarda yaşayan her Türk gencinin yüreğinde ona ait bir mısra mutlaka vardır. Kendi cümlelerinizi kendiniz oluşturun çünkü okuma sürecinde hangi cümleyi kuracağınız yüreğinizde damıtılarak dilinize geliyor. İsteğim şu: Kendinize güvenin, kendi cümlelerinizi yakalayın, cesur olun.”

Konuşmaların ardından panelistler; Fatıma Habibe Rabia Benzer, Emirhan Bulut, Ecrin Recep, Dilay Pilavcı ve Seyid Ahmet Akıncı tarafından kültür ve edebiyatımızın önemli isimlerinden Sezai Karakoç ve eserlerinin anlatıldığı panele geçildi.

Program, panelistlere katılım belgelerinin takdim edilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.