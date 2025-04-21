Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Havacılık ve ARGE Öğrenci Topluluğu tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli 3. Dönem ÜNİDES Projesi kapsamında, savunma sanayinde faaliyet gösteren önemli kurum ve kuruluşların temsilcilerinin bilgi ve birikimlerini öğrencilerle paylaşacağı 2 gün sürecek Savunma Sanayi Zirvesi yoğun katılımla başladı.

NEÜ Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda ev sahibi olarak zirvenin selamlama ve açılış konuşmasını gerçekleştiren NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hidayet Oğuz, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile kurduğumuz bu değerli iş birliği sayesinde savunma sanayimizin önemli mühendislerini, öğrencilerimizle bir araya getirmeyi amaçlıyoruz. Savunma sanayi, sadece teknolojik birikim ve üretim kapasitesi değil, aynı zamanda milli bir duruş, bağımsızlık ve geleceğe güvenle bakabilme iradesinin en somut göstergesidir. Son yıllarda ülkemizin bu alanda kaydettiği başarılar hepimizin malumudur. Yerli ve milli üretim anlayışı ile hayata geçirilen projeler, savunma gücümüzü artırmanın yanı sıra ekonomik kalkınmamıza ve gerekli istihdamın oluşmasına da önemli katkılar sağlamakta. İşte tam bu noktada gençlerimizin bu stratejik sektöre ilgisini artırmak, bilgilendirmek ve geleceğin savunma sanayi profesyonellerini yetiştirmek büyük önem taşımaktadır. İki gün sürecek zirve kapsamında öğrenciler, savunma sanayisinin teknolojik altyapısını, mühendislik alanındaki kariyer fırsatlarını, Ar-Ge çalışmalarının rolünü ve sektördeki iş imkânlarını yakından tanıma fırsatı bulacak. Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak güçlü akademik kadromuz, nitelikli eğitim anlayışımız ve savunma sanayisine yönelik artan ilgi ve çalışmalarımızla bu alanda önemli bir misyon yüklenmekteyiz. Üniversitemizde Havacılık ve Uzak Bilimleri Fakültesinin olması bunun açık bir göstergesidir. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün destekleriyle gerçekleştirilen Savunma Sanayi Zirvesi’nin, gençlerimizin ufkunu açacağına, ilham vereceğine, gelecekte savunma sanayisine hizmet verecek öncülerin yetişmesine vesile olacağına inanıyoruz" dedi.

"Konya savunma sanayisinde marka olmaya hazır"

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Mete Kuş ise, savunma sanayisinin yalnızca savaş için değil, caydırıcılık ve barışın sürdürülmesi açısından da önemli olduğunu söyledi. Konya’nın sanayi altyapısı açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Kuş, "Konya sanayi bakımından çok iyi durumda ve daha da ileriye gidebilir. Konya savunma sanayisinde marka olmalı. Konya, organize sanayileri, iş insanları, finansmanları ve üniversiteleriyle savunma sanayisinde marka olmaya hazır. Konya’ya lazım olan bir vizyon ve bu vizyonun stratejiye dönüşmesi. İşte bu tür zirveler Konya’yı bir marka haline getirecek" diye konuştu.

"Hayal edip de başaramayacağınız hiçbir şey yok"

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Enes Efendioğlu da konuşmasında, Türkiye genelinde üniversitelerdeki öğrenci topluluklarının projelerine destek verdiklerini belirtti. Yalnızca 3. dönemde bin 300 projeye destek sağladıklarını ifade eden Efendioğlu, "Bu desteklerin amacı gençlerin tecrübe kazanmalarını sağlamak. Alanında uzman isimlerle öğrencileri bir araya getirerek iletişim kurmalarına imkan vermek ve kendi kariyerleri ile ilgili planlama yapmalarını sağlamak. Konya savunma sanayi ve havacılık bakımından çok stratejik bir şehir. Konya’daki üniversitelerden mezun olmuş şu anda çok stratejik firmalarda ve şirketlerde çalışan mühendisler var. Bu bir bayrak yarışı. Bugün onlar işin mutfağında. Yarın sizler olacaksınız. Bu nedenle bu tarz programlara daha çok katılım göstermelisiniz ve destekçisi olmalısınız. Hayal edip de başaramayacağınız hiçbir şey yok. Bizler de bu hayallerinizi gerçekleştirebilmeniz için her zaman sizleri destekliyor olacağız" şeklinde konuştu.

"Türkiye, bölgede söz sahibi ülkeler arasında"

NEÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Dilmeç ise, "Ülkemiz, savunma sanayii alanında atılan kararlı adımlar ve yerli-milli teknoloji üretim hedefleri doğrultusunda, güçlü bir konuma hızla ulaşmakta; bölgede söz sahibi ülkeler arasında yerini almaktadır. Bu gücün inşasında önemli pay sahibi olan savunma sanayiimizin güzide kuruluşlarının kıymetli temsilcilerinin, tecrübe ve bilgi birikimlerini öğrencilerimizle paylaşacakları Savunma Sanayi Zirvesi’nin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Selamlama ve açılış konuşmalarının ardından ROKETSAN Hava Solumalı İtki Sistemleri Test Lideri Dr. Hasan Tabanlı, TUSAŞ Sabit Kanat Konfigürasyon Yönetimi Mühendisi Furkan Boran, TUSAŞ Uçuş Dinamiği Mühendisi Nafi Kulaksız, ASELSAN Konya Silah ve Silah Sistemleri Müdürü Mehmet Çağlar Orakçı ile TAAC Havacılık Teknolojileri Mekanik Tasarım Takım Lideri Yusuf Can, çalıştıkları kurumlar hakkında bilgiler verdiler. Gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde öğrenciler en çok staj ve işe alım imkanları, öğrencilikten mühendisliğe geçiş süreci ve teknik konulara ilişkin sorular yöneltti.

Zirvenin 2. gününde ise Yönetim Danışmanı Prof. Dr. Fatih Mehmet Botsalı, Savunma Sanayii Akademisi İş Geliştirme ve Kurumsal İletişim Direktörü Mesut Şener, HAVELSAN Genel Müdür Danışmanı Sezer Pal ve TEI Şef Mühendislik Ofisi Direktörü Dr. Erinç Erdem, çalıştıkları kurumlar hakkında bilgiler vererek, birikim ve tecrübelerini öğrencilerle paylaşacak.

Zirveye; 3. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Mete Kuş, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Enes Efendioğlu, NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hidayet Oğuz, NEÜ Genel Sekreteri Dr. Rahim Çimen, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Prof. Dr. Ali Kahraman, dekanlar, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.