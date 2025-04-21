Trabzon’da evinde ölü bulunan üniversite öğrencisi Ümit İpek, memleketi Çorum’un Sungurlu ilçesinde toprağa verildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü İngilizce programı son sınıf öğrencisi 26 yaşındaki Ümit İpek, Konaklar Mahallesi’nde kaldığı öğrenci evinde ölü bulunmuştu. Gencin ölüm nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ümit İpek’in vefat haberini alan dedesinin ise kalp krizi geçirdiği öğrenildi. İpek’in cenazesi, memleketi Çorum’un Sungurlu ilçesinde bulunan Dörtyol Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Sarıtepe Mezarlığı’nda defnedildi.