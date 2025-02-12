Bursa Yıldırım Belediyesi'nin ev sahipliğinde Endonezya öğrenciler birliği araştırma merkezi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu, ulusların öğrencilerinin katılımıyla büyük ilgi gördü.BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım Belediyesi, önemli bir uluslararası etkinliğe ev sahipliği yaptı. Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu’na Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Şenay, Hasanuddin Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammad Nasır Badu, Endonezya Cumhuriyeti Başkonsolosluğu Enformasyon ve Sosyo-Kültürel İşler Koordinatörü HardiyonoKurniawan katıldı. "Küresel Çatışmanın Önlenmesinde Endonezya'nın Barışa Yönelik Stratejik Pozisyonu" üzerine konuşulan sempozyumda küresel sorunlarda çatışma ve çözüm yeniden tartışıldı.

Başkan Oktay Yılmaz, sempozyumda yaptığı konuşmada, küresel çatışmaların önlenmesinin, özellikle gençlerin ve öğrenci hareketlerinin katkılarıyla mümkün olacağına inandığını belirtti. Yılmaz, "Bugün içinde bulunduğumuz ortamda, barışa katkı sağlamak çok değerli ve önemli. Bu sempozyumda, Endonezya'nın barışa yönelik stratejik yaklaşımını tartışarak, dünya barışına nasıl katkı sağlanabileceği üzerine derinlemesine bir bakış açısı geliştirmeye çalıştık" dedi.​

Sempozyumda yer alan konuşmalarda eğitim, diplomasi ve kültürel etkileşim gibi alanların barış inşasında ne denli kritik rol oynadığı vurgulandı. Başkan Yılmaz, sempozyumun, katılımcı öğrenciler için küresel barışa yönelik stratejik düşünceler geliştirme fırsatı sunduğunu belirterek, "Gençlerin barışa dair düşüncelerini duymak, onlarla bu önemli konuyu konuşmak oldukça anlamlı. Bu tür sempozyumlar, dünya barışını sağlama yolunda katkı sağlamaktadır" diye konuştu.