Bursa Yıldırım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda ve temel tüketim ürünlerine yönelik fiyat ve hijyen denetimi yapan yıldırım belediyesi zabıta müdürlüğü ekipleri, güncel fiyatları da kayıt altına alıyor.BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri; vatandaşların sağlığını korumak ve güvenli alışveriş yapabilmelerini sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor. İlçe genelinde faaliyet gösteren market, fırın ve işyerlerinde inceleme yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri; ürün fiyatlarını ve hijyen koşullarını denetledi. Marketlerde gerçekleştirilen denetimlerde, ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları mukayese eden ekipler çalışmalarını süratle sürdürüyor.

“DENETİMLERİMİZ ARALIKSIZ DEVAM EDECEK”

Zabıta ekiplerinin vatandaşın huzuru ve refahı için çalıştığını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Gıda ve temel tüketim ürünlerine yönelik fahiş fiyat artışları ve hijyen koşullarını periyodik olarak denetliyoruz. Ekiplerimiz, marketlerde rafları dolaşarak ürünlerin etiketlerini, gramaj eksikliklerini, fiyat artışlarını ve reyon fiyatı ile kasa fiyatı farklılıklarına yönelik kontrollerini gerçekleştirip, güncel fiyatları kayıt altına alıyor. Hemşehrilerimizin sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşamlarının devam ettirilmesi için denetimlerimiz aralıksız devam edecek” dedi.